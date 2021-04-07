Başvurular başladı ve devam ediyor! 90 gün boyunca bir lira ödeme yapılamadan, 125 bin lira ödenecek!

3 ay boyunca beş kuruş ödeme yapılamadan, 125 bin lira ödenecek! Vakıfbank kurumsal internet sitesi üzerinde yer alan kampanyalar bölümünden nakit ihtiyacı olan müşterilerine özel bir kampanya sunuyor. Bankanın sunduğu bu kampanya detayları ise sizlerle. Emekliye, esnafa ve özel sektör çalışanları gibi çok farklı gelir gruplarına çeşitli kredi imkanları sunuluyor. 36 aya kadar vade imkanı ile ihtiyaç sahiplerini sevindiren kredi kampanyasının faiz oranları ise değişkenlik gösteriyor. Kredi için başvuru yapan kişilerin kredi notlarına ve gelir seviyelerine göre değişen faizler ise %1.51'den başlıyor. Başvurduğunuz krediyi kullanırken dikkat etmeniz gereken etkenlerden biri faiz oranları olacaktır.
125.000 TL KREDİ
125.000 TL KREDİ