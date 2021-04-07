7 Nisan Çarşamba borsada en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 3,44 3,34 2,84 Net Holding 4,45 4,36 2,06 Şok Marketler Ticaret 12,66 12,43 1,85 Odaş Elektrik 3,73 3,67 1,63 Pegasus 75,50 74,50 1,34 TAV Havalimanları 21,68 21,40 1,31 Türk Hava Yolları 12,89 12,76 1,02 Kardemir (D) 7,42 7,36 0,82 Aksa Enerji 12,48 12,38 0,81 Verusa Holding 63,75 63,30 0,71 Jantsa Jant Sanayi 894,80 888,60 0,70 Oyak Çimento 7,16 7,15 0,14

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,68 0,71 -4,23 Karsan Otomotiv 3,97 4,13 -3,87 Brisa 27,66 28,62 -3,35 İş Yatırım Menkul Değerler 16,39 16,95 -3,30 Yataş 15,93 16,45 -3,16 Alkim Kimya 17,72 18,28 -3,06 Turkcell 15,13 15,60 -3,01 Bera Holding 24,74 25,48 -2,90 Mavi Giyim 44,98 46,30 -2,85 MLP Sağlık 20,58 21,10 -2,46 Hektaş 30,50 31,24 -2,37 Nuh Çimento 59,00 60,25 -2,07 Netaş Telekomünikasyon 27,46 28,02 -2,00 Deva Holding 30,46 31,08 -1,99 Gübre Fabrikaları 74,50 76,00 -1,97 Eczacıbaşı İlaç 6,46 6,59 -1,97 Vakıflar Bankası 3,50 3,57 -1,96 Türk Traktör 210,50 214,70 -1,96 Çimsa 21,16 21,58 -1,95 Parsan 33,44 34,10 -1,94

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 5.045 -0,69 BIST SINAİ 2.629 -1,04 BIST GIDA, İÇECEK 1.996 -0,93 BIST TEKSTIL, DERİ 1.129 -1,25 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.838 -0,90 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 2.125 -1,76 BIST TAŞ, TOPRAK 1.908 -0,48 BIST METAL ANA 4.647 -0,36 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 4.058 -1,18 BIST MADENCİLİK 1.637 -0,80 BIST HİZMETLER 1.178 -0,77 BIST ELEKTRİK 98 0,16 BIST ULAŞTIRMA 1.799 1,05 BIST TURİZM 380 -0,88 BIST TİCARET 3.359 -0,68 BIST İLETİŞİM 376 -2,77 BIST SPOR 1.179 -0,04 BIST İNŞAAT 1.630 -0,60 BIST MALİ 1.339 -1,14 BIST BANKA 1.080 -1,19 BIST SİGORTA 5.867 -0,20 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 1.349 -5,06 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 1.252 -1,17 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 626 -0,59 BIST TEKNOLOJİ 2.024 0,20 BIST BİLİŞİM 1.031 0,97 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1.189 0,26

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 14.093 -0,61 BIST ANKARA 2.262 -1,59 BIST ANTALYA 2.877 -0,94 BIST BALIKESİR 2.324 -1,22 BIST BURSA 3.415 -1,22 BIST DENIZLI 2.875 -1,34 BIST ISTANBUL 1.546 -1,01 BIST IZMIR 3.823 -0,42 BIST KAYSERI 11.331 -1,69 BIST KOCAELI 4.068 -0,76 BIST KONYA 4.223 -2,25 BIST TEKIRDAĞ 11.595 -2,11