7 Nisan Çarşamba borsada en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 12 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|3,44
|3,34
|2,84
|Net Holding
|4,45
|4,36
|2,06
|Şok Marketler Ticaret
|12,66
|12,43
|1,85
|Odaş Elektrik
|3,73
|3,67
|1,63
|Pegasus
|75,50
|74,50
|1,34
|TAV Havalimanları
|21,68
|21,40
|1,31
|Türk Hava Yolları
|12,89
|12,76
|1,02
|Kardemir (D)
|7,42
|7,36
|0,82
|Aksa Enerji
|12,48
|12,38
|0,81
|Verusa Holding
|63,75
|63,30
|0,71
|Jantsa Jant Sanayi
|894,80
|888,60
|0,70
|Oyak Çimento
|7,16
|7,15
|
0,14
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Holding
|0,68
|0,71
|-4,23
|Karsan Otomotiv
|3,97
|4,13
|-3,87
|Brisa
|27,66
|28,62
|-3,35
|İş Yatırım Menkul Değerler
|16,39
|16,95
|-3,30
|Yataş
|15,93
|16,45
|-3,16
|Alkim Kimya
|17,72
|18,28
|-3,06
|Turkcell
|15,13
|15,60
|-3,01
|Bera Holding
|24,74
|25,48
|-2,90
|Mavi Giyim
|44,98
|46,30
|-2,85
|MLP Sağlık
|20,58
|21,10
|-2,46
|Hektaş
|30,50
|31,24
|-2,37
|Nuh Çimento
|59,00
|60,25
|-2,07
|Netaş Telekomünikasyon
|27,46
|28,02
|-2,00
|Deva Holding
|30,46
|31,08
|-1,99
|Gübre Fabrikaları
|74,50
|76,00
|-1,97
|Eczacıbaşı İlaç
|6,46
|6,59
|-1,97
|Vakıflar Bankası
|3,50
|3,57
|-1,96
|Türk Traktör
|210,50
|214,70
|-1,96
|Çimsa
|21,16
|21,58
|-1,95
|Parsan
|33,44
|34,10
|-1,94
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.045
|-0,69
|BIST SINAİ
|2.629
|-1,04
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.996
|-0,93
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.129
|-1,25
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.838
|-0,90
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.125
|-1,76
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.908
|-0,48
|BIST METAL ANA
|4.647
|-0,36
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.058
|-1,18
|BIST MADENCİLİK
|1.637
|-0,80
|BIST HİZMETLER
|1.178
|-0,77
|BIST ELEKTRİK
|98
|0,16
|BIST ULAŞTIRMA
|1.799
|1,05
|BIST TURİZM
|380
|-0,88
|BIST TİCARET
|3.359
|-0,68
|BIST İLETİŞİM
|376
|-2,77
|BIST SPOR
|1.179
|-0,04
|BIST İNŞAAT
|1.630
|-0,60
|BIST MALİ
|1.339
|-1,14
|BIST BANKA
|1.080
|-1,19
|BIST SİGORTA
|5.867
|-0,20
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.349
|-5,06
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.252
|-1,17
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|626
|-0,59
|BIST TEKNOLOJİ
|2.024
|0,20
|BIST BİLİŞİM
|1.031
|0,97
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.189
|0,26
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.093
|-0,61
|BIST ANKARA
|2.262
|-1,59
|BIST ANTALYA
|2.877
|-0,94
|BIST BALIKESİR
|2.324
|-1,22
|BIST BURSA
|3.415
|-1,22
|BIST DENIZLI
|2.875
|-1,34
|BIST ISTANBUL
|1.546
|-1,01
|BIST IZMIR
|3.823
|-0,42
|BIST KAYSERI
|11.331
|-1,69
|BIST KOCAELI
|4.068
|-0,76
|BIST KONYA
|4.223
|-2,25
|BIST TEKIRDAĞ
|11.595
|-2,11