Acil nakit paraya ihtiyacı olanlara 5.000 TL kredi! 190 lira taksitle geri ödeme! İnternet üzerinden alabilirsiniz!

Halkbank kredi kampanyalarıyla acil nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlara kolaylık sağlıyor. Emekli vatandaşlar için uygun geri ödeme imkanları olan ihtiyaç kredisi veriliyor. Halkbank'ın internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre; 5.000 TL'ye kadar kredinizi aylık %1,51 faiz oranıyla tahsis ücretli olarak kullanabiliyorsunuz. Krediyi internet ve mobil şubelerden alma imkanınız bulunuyor. İşte Halkbank acil ihtiyaç kredisi hakkında merak edilen bilgiler!
HALKBANK MİNİ EMEKLİ KREDİSİ NEDİR?
Maaşını Halkbank'tan alan veya maaşını bankaya aktarmayı taahhüt eden emekliler 5.000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçları için aylık %1,51 faiz oranı ve bütçelerine uygun geri ödeme seçenekleriyle 36 ay vadeli kredi çekebiliyor.
ÖDEME KOŞULLARI NASIL?
5.000 TL'ye kadar kredinizi aylık %1,51 faiz oranıyla tahsis ücretli olarak kullanabilirsiniz.
Kredi ödemelerinizi;
Aylık eşit taksitli,
Artan taksitli,
Azalan taksitli,
3 ayda bir eşit taksitli,
Serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz.