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    • Ekonomi
    • 07.04.2021 22:58
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    • 07.04.2021 22:58
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    Acil nakit paraya ihtiyacı olanlara 5.000 TL kredi! 190 lira taksitle geri ödeme! İnternet üzerinden alabilirsiniz!

    Acil nakit paraya ihtiyacı olan emekli vatandaşlar 5.000 TL kredi alabiliyor. Halkbank tarafından açıklanan kredi kampanyasına göre, 190 TL taksitle 36 ay vadeli geri ödemeli 5.000 TL kredi veriliyor. Halkbank internet şubesi ve mobil şubelerden başvuru yapılabiliyor. SMS ile yapılan başvurularda da üst limit 5.000 TL olarak belirlendi.

    takvim.com.tr
    Acil nakit paraya ihtiyacı olanlara 5.000 TL kredi! 190 lira taksitle geri ödeme!

    Halkbank kredi kampanyalarıyla acil nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlara kolaylık sağlıyor. Emekli vatandaşlar için uygun geri ödeme imkanları olan ihtiyaç kredisi veriliyor. Halkbank'ın internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre; 5.000 TL'ye kadar kredinizi aylık %1,51 faiz oranıyla tahsis ücretli olarak kullanabiliyorsunuz. Krediyi internet ve mobil şubelerden alma imkanınız bulunuyor. İşte Halkbank acil ihtiyaç kredisi hakkında merak edilen bilgiler!

    HALKBANK MİNİ EMEKLİ KREDİSİ NEDİR?

    Maaşını Halkbank'tan alan veya maaşını bankaya aktarmayı taahhüt eden emekliler 5.000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçları için aylık %1,51 faiz oranı ve bütçelerine uygun geri ödeme seçenekleriyle 36 ay vadeli kredi çekebiliyor.

    ÖDEME KOŞULLARI NASIL?

    5.000 TL'ye kadar kredinizi aylık %1,51 faiz oranıyla tahsis ücretli olarak kullanabilirsiniz.

    Kredi ödemelerinizi;

    Aylık eşit taksitli,
    Artan taksitli,


    Azalan taksitli,
    3 ayda bir eşit taksitli,
    Serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz.

        ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

        Yıllık toplam maliyet oranı; faiz, tahsis ücreti ve vergileri kapsamakta olup örnek vade ve tutar üzerinden hesaplanmıştır.

        Tahsis ücretine %5 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) dahil edilmiştir.

        Ürüne ait faiz oranları, Bankamızdan en az kredi taksit tutarı kadar Kredili Mevduat Hesabı açtırmayı ve Hayat Sigortası yaptırmayı talep eden müşterilerimiz için geçerlidir.

        (Hayat sigortası primi, müşterinin yaşı, cinsiyeti ve kredi tutarına bağlı olarak değişmekte olup, 5.000 TL 36 ay vadeli kredi kullanan 50 yaşında erkek müşteri için bir yıllık sigorta primi 49,75 TL' dir.)

        SMS ile yapılan başvurularda da üst limit 5.000 TL'dir.Halkbank, gerektiğinde kredi şartlarında değişiklik yapma ve kredi kullandırımını durdurma hakkını saklı tutar.

        NASIL ALINIR?

        Emekli Mini Kredisi'nden faydalanabilmek için başvurularınızı;

        Halkbank İnternet Şubesi veya Halkbank Mobil Şube'ye giriş yaparak hemen başvurabilir ya da,

        En yakın Halkbank şubesini ziyaret edebilirsiniz.
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        Haberler Ekonomi Acil nakit paraya ihtiyacı olanlara 5.000 TL kredi! 190 lira taksitle geri ödeme! İnternet üzerinden alabilirsiniz!