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    • Ekonomi
    • 07.04.2021 20:33
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    • 07.04.2021 20:33
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    Başkanı G20 Ülkeleri Maliye Bakanları ve Başkanları Toplantısı'na katıldı

    Türkiye Cumhuriyet () Başkanı , çevrim içi düzenlenen G20 Ülkeleri Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katıldı.

    TCMB Başkanı Kavcıoğlu o toplantıya katıldı

    Başkanı , G20 Ülkeleri Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na iştirak etti.

    Kavcıoğlu, Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

    "Bugün G20 ülkelerinin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile sanal ortamda bir araya geldik. Toplantıda Kovid-19 Eylem Planı'ndaki güncellemeleri değerlendirerek küresel ekonomik ve finansal gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk."

    "BİRÇOK ÖNEMLİ KONUDA GÖRÜŞLERİMİZİ PAYLAŞTIK"
    'nin hesabından yapılan paylaşımda ise "Toplantıda, Merkez Bankası olarak 'nın güncellenmesi, ekonomilerin güçlendirilmesi, sürdürülebilir finansman, finansal düzenlemeler ile iklim değişikliği gibi birçok önemli konuda görüşlerimizi paylaştık." açıklaması yer aldı.

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