Yüzde 12 ve yüzde 20 peşinatla konut sahibi olunabilen TOKİ Konya Selçuklu alt gelir grubu projesi için ödenmesi gereken taksit bedelleri 598,47 TL ile 1.195 TL arasında değişiyor.

180 ay ve 240 ay vade sağlanan TOKİ Konya Selçuklu alt gelir grubu projesi için ödenecek en düşük peşinat bedeli 21 bin 544 TL, en yüksek peşinat bedeli 48 bin 887 TL olarak belirlendi.