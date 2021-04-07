TOKİ Konya Selçuklu kura çekilişi ne zaman yapılacak? 2021 TOKİ Konya Selçuklu kura sonuçları isim listesi arama motorlarında sorgulanıyor. Çekilişle 131 konut hak sahibini bulacak. 8 Nisan tarihli konut çekilişine binlerce kişi başvuruda bulunmuştu. İşte TOKİ Konya Selçuklu kura çekilişine dair merak edilen bilgiler!
TOKİ KONYA SELÇUKLU KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Kuralı olarak satışa çıkan TOKİ Konya Selçuklu alt gelir grubu projesinde toplam 131 adet konut bulunuyor. Konutların 2 oda 1 salon olarak tasarlandığı projenin kura çekilişi 8 Nisan'da gerçekleştirilecek.
Başvuru heyecanının başladığı TOKİ Konya Selçuklu alt gelir grubu projesinde en düşük konut bedeli 179 bin 540 TL, en yüksek konut bedeli 244 bin 438 TL olarak belirlendi.
Yüzde 12 ve yüzde 20 peşinatla konut sahibi olunabilen TOKİ Konya Selçuklu alt gelir grubu projesi için ödenmesi gereken taksit bedelleri 598,47 TL ile 1.195 TL arasında değişiyor.
180 ay ve 240 ay vade sağlanan TOKİ Konya Selçuklu alt gelir grubu projesi için ödenecek en düşük peşinat bedeli 21 bin 544 TL, en yüksek peşinat bedeli 48 bin 887 TL olarak belirlendi.