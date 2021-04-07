2021 yılı milyarderler listesi açıklandı: 26 Türk en zenginler listesinde

ABD merkezli Forbes dergisi, 2021 yılı milyarderler listesini açıkladı. Buna göre; dolar milyarderi sayısı pandemi sürecinde 660 artarak 2 bin 755 kişiye ulaştı. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 177 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengini olurken; SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk 151 milyar dolar ile ikinci sıraya yerleşti.
Türkiye'de Murat Ülker, 6.3 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer aldı. Listede 26 Türk var.
Bernard Arnault 150 milyar dolar
Elon Musk 151 milyar dolar
Bill Gates 124 milyar dolar
LİSTEDEKİ İLK 10 TÜRK
Murat Ülker
Erman Ilıcak
Ferit Faik Şahenk
Filiz Şahenk
Semahat Sevim Arsel
Sezai Bacaksız
Mustafa Rahmi Koç
Nihat Özdemir
Mustafa Küçük
İbrahim Erdemoğlu