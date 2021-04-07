2021 yılı milyarderler listesi açıklandı: 26 Türk en zenginler listesinde

ABD merkezli Forbes dergisi, 2021 yılı milyarderler listesini açıkladı. Buna göre; dolar milyarderi sayısı pandemi sürecinde 660 artarak 2 bin 755 kişiye ulaştı. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 177 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengini olurken; SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk 151 milyar dolar ile ikinci sıraya yerleşti.

Türkiye'de Murat Ülker, 6.3 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer aldı. Listede 26 Türk var.

Bernard Arnault 150 milyar dolar

Elon Musk 151 milyar dolar

Bill Gates 124 milyar dolar

LİSTEDEKİ İLK 10 TÜRK

Murat Ülker

Erman Ilıcak

Ferit Faik Şahenk

Filiz Şahenk

Semahat Sevim Arsel

Sezai Bacaksız

Mustafa Rahmi Koç

Nihat Özdemir

Mustafa Küçük

İbrahim Erdemoğlu