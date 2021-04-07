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    2021 yılı milyarderler listesi açıklandı: 26 Türk en zenginler listesinde

    ABD merkezli Forbes dergisi, 2021 yılı milyarderler listesini açıkladı. Buna göre; dolar milyarderi sayısı pandemi sürecinde 660 artarak 2 bin 755 kişiye ulaştı. 'un kurucusu , 177 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengini olurken; ve Tesla CEO'su 151 milyar dolar ile ikinci sıraya yerleşti.

    26 Türk en zenginler listesinde

    ABD merkezli Forbes dergisi, 2021 yılı milyarderler listesini açıkladı. Buna göre; dolar milyarderi sayısı pandemi sürecinde 660 artarak 2 bin 755 kişiye ulaştı. 'un kurucusu Jeff Bezos, 177 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengini olurken; ve Tesla CEO'su Elon Musk 151 milyar dolar ile ikinci sıraya yerleşti.

    Türkiye'de , 6.3 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer aldı. Listede 26 Türk var.

    Bernard Arnault 150 milyar dolar
    Elon Musk 151 milyar dolar
    Bill Gates 124 milyar dolar

    LİSTEDEKİ İLK 10 TÜRK
    Murat Ülker








    İbrahim Erdemoğlu

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    Haberler Ekonomi 2021 yılı milyarderler listesi açıklandı: 26 Türk en zenginler listesinde