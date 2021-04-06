Altın fiyatları, gün içerisinde vatandaşların yoğun olarak araştırdığı konuların başındaki yerini koruyor. Dün kapanışta iç piyasada, gram altın 453 liraya, çeyrek altın 746 liraya, Cumhuriyet altını da 2,973 liraya yükselmişti. Küresel piyasalarda da ABD ekonomisindeki güçlü toparlanma işaretlerine karşın, ABD Hazine tahvil getirilerinin yakın zamanda ulaştığı zirveden düşmesinin etkisiyle doların zayıflamasına bağlı olarak, altın fiyatları hafif toparlandı. Peki, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalarda yaşanan son gelişmeler
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, pazartesi ve salı kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|449,50
|449,70
|454,80
|455,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.962,00
|2.983,00
|2.997,00
|3.018,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|410,00
|414,00
|415,00
|419,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.895,00
|2.915,00
|2.929,00
|2.949,00
|Yarım Ziynet
|1.448,00
|1.458,00
|1.465,00
|1.475,00
|Çeyrek Ziynet
|724,00
|729,00
|733,00
|738,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,18 artışla 455,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 738,00 lira, Cumhuriyet altını 3.018,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,18 yükselişle 455,00 liradan işlem gördü.