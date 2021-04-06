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    • Ekonomi
    • 07.04.2021 06:29
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    • 07.04.2021 06:30
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    , gram ve çeyrek ne kadar oldu? Süratle değişti heyecan arşa çıkıyor! 17 lira aniden...

    Düşüş ve yükselişiyle dikkatleri üzerine çeken nda hareketli seyir sürüyor. Bu nedenle hala yatırımcıların gündem odağı olmaya devam ediyor. Bir önceki işlem gününde 450-460 lira bandında işlem gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 450,5 liradan tamamlamıştı. Yarım altın ise dün 17 lira yükseldi. Dün altın piyasasında, en düşük 449 bin 715 lirayı, en yüksek ise 454 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 454 bin 800 liradan tamamladı. İşte yarım, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları

    22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

    Altın fiyatları, gün içerisinde vatandaşların yoğun olarak araştırdığı konuların başındaki yerini koruyor. Dün kapanışta iç piyasada, gram altın 453 liraya, çeyrek altın 746 liraya, Cumhuriyet altını da 2,973 liraya yükselmişti. Küresel piyasalarda da ABD ekonomisindeki güçlü toparlanma işaretlerine karşın, ABD Hazine tahvil getirilerinin yakın zamanda ulaştığı zirveden düşmesinin etkisiyle doların zayıflamasına bağlı olarak, altın fiyatları hafif toparlandı. Peki, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalarda yaşanan son gelişmeler

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, pazartesi ve salı kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    PAZARTESİ SALI
    Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 449,50 449,70 454,80 455,00
    Cumhuriyet Ata Lira 2.962,00 2.983,00 2.997,00 3.018,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 410,00 414,00 415,00 419,00
    Lira(Tam) Ziynet 2.895,00 2.915,00 2.929,00 2.949,00
    Yarım Ziynet 1.448,00 1.458,00 1.465,00 1.475,00
    Çeyrek Ziynet 724,00 729,00 733,00 738,00

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,18 artışla 455,00 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 738,00 lira, Cumhuriyet altını 3.018,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,18 yükselişle 455,00 liradan işlem gördü.

        ALTININ KİLOGRAMI 454 BİN 800 LİRAYA YÜKSELDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 454 bin 800 liraya yükseldi.

        Altın piyasasında, en düşük 449 bin 715 lirayı, en yüksek ise 454 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 454 bin 800 liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 887 milyon 774 bin 673,38 lira, işlem miktarı ise 1.960,94 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 940 milyon 496 bin 147,86 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Metal Rafineri, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

        PETROL FİYATLARI DÜŞTÜ, ALTIN TOPARLANDI

        Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+), uyguladıkları petrol üretim kısıntılarını, Mayıs'tan itibaren kademeli olarak hafifletme kararının ardından, petrol fiyatlarındaki düşüş yüzde 5.0'i buldu.

        ABD ekonomisindeki güçlü toparlanma işaretlerine karşın, ABD Hazine tahvil getirilerinin yakın zamanda ulaştığı zirveden düşmesinin etkisiyle doların zayıflamasına bağlı olarak, altın fiyatları hafif toparlandı.

        OPEC+ üyelerinin Perşembe günü aldığı karar ile üretim kısıntısı Mayıs'ta günde ortalama 350,000 varil, Haziran ve Temmuz'da da günde ortalama 450,000 varil azaltılacak.

        Buna ek olarak, Suudi Arabistan'da halen günde 1.0 milyon varil olarak uyguladığı gönüllü üretim kısıntısını da Mayıs'ta 250,000 varil, Haziran'da 350,000 varil ve Temmuz'da 450,000 varil azaltacak.

        Haziran teslimi gösterge Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4.7 düşüşle 61.61 dolara kadar, Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da yüzde 5.46 düşüşle 57.98 dolara kadar geriledi.



        Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;

        - Brent petrol yüzde 0.82 artışla 62.81 dolar,

        - Batı Teksas yüzde 1.11 artışla 59.44 dolar,

        - altın yüzde 0.44 artışla 1,735.97 dolar,

        - gümüş yüzde 0.77 artışla 25.08 dolar,

        - bakır yüzde 0.05 düşüşle 8.805.00 dolar,

        - platin yüzde 0.03 artışla 1,212.78 dolar,

        - paladyum yüzde 0.43 düşüşle 2,651.38 dolar düzeyindeydi.

        İç piyasada, gram altın 453 liraya, çeyrek altın 746 liraya, Cumhuriyet altını da 2,973 liraya yükseldi.

            Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, ons altının, geçen hafta paket beklentisiyle birlikte yukarı yönlü hareket ederken, dolar endeksinde görülen gevşemenin altına olumlu yansıdığına işaret edilerek, şöyle denildi:

            "ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde yaşanan hareketliliğin azalması ons altındaki satış baskısını azaltıyor. Geçen Cuma günü açıklanan ABD Tarım dışı istihdam verisi beklenilenden yüksek gelmesi ekonominin seyri açısından olumlu sinyaller veriyor. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü bir hareketin oluşması için 1700 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılığın görülmesi gerekiyor. Tepki alımlarının görülmesi durumunda 1760 ve 1795 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskısının devam etmesi halinde ise 1715 ve 1690 destek seviyeleri yakından izlenecek."

            Bültende petrol fiyatlarına ilişkin de şu değerlendirme yapıldı:

            "OPEC toplantısı sonrasında yapılan açıklamalara göre yaz itibariyle artması beklenen talebin karşılanması adına artışların aşamalı olarak artırılacağına değinildi. Aşılamanın Dünya genelinde hız kazanması beklenilirken Brent petroldeki yükselişin devam etmesi öngörülüyor. Hafta içinde açıklanacak olan ABD ham petrol stokları, Brent petrolün seyri açısından yakından takip edilmesi gerekiyor. Teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketin sürmesi durumunda 63.30 ve 64.20 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Yaşanan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması halinde ise 62,35 ve 61.60 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor."
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            Haberler Ekonomi 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Süratle değişti heyecan arşa çıkıyor! 17 lira aniden...