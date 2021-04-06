ALTININ KİLOGRAMI 454 BİN 800 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 454 bin 800 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 449 bin 715 lirayı, en yüksek ise 454 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 454 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 887 milyon 774 bin 673,38 lira, işlem miktarı ise 1.960,94 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 940 milyon 496 bin 147,86 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Metal Rafineri, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.