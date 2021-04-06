Şubat ayıyla birlikte altın fiyatlarında birlikte başlayan hareketli seyir hala yatırımcıların gündem odağı olmaya devam ediyor. Dün 450-460 lira bandında işlem gören altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 450,5 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başladı. Altın piyasasında, en düşük 449 bin 715 lirayı, en yüksek ise 454 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 454 bin 800 liradan tamamladı. İşte yarım, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|449,50
|449,70
|454,80
|455,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.962,00
|2.983,00
|2.997,00
|3.018,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|410,00
|414,00
|415,00
|419,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.895,00
|2.915,00
|2.929,00
|2.949,00
|Yarım Ziynet
|1.448,00
|1.458,00
|1.465,00
|1.475,00
|Çeyrek Ziynet
|724,00
|729,00
|733,00
|738,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,18 artışla 455,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 738,00 lira, Cumhuriyet altını 3.018,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,18 yükselişle 455,00 liradan işlem gördü.