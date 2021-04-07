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    • 07.04.2021 08:50
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    • 07.04.2021 08:51
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    CANLI Döviz kuru: ne kadar oldu? , , kaç TL?

    , ne kadar oldu? Sorusu sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Dolar alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kuru hakkında sorgulama yapıyor. 6 Nisan tarihinde günü 8,13 seviyelerinde kapatan dolar, 7 Nisan sabah saatlerinde yakın seviyede hareket ediyor. Piyasada gözler, gelecek hafta yapılacak yönetiminde olan ilk PPK toplantısına çevrildi. Peki, ? , , kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    takvim.com.tr
    CANLI Döviz kuru: Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL?

    7dola Nisan dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları dövize yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Bu hafta 8,15-16 TL bandında hareket eden dolar kuru dalgalı bir seyir izliyor. Peki, 7 Nisan dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    GÜNCEL DÖVİZ KURU 7 NİSAN 2021

    Dolar kuru TCMB'deki yönetim değişikliğinin ardından yaşadığı sert dalgalanmayı geride bırakırken, dolar/TL hafta boyunca 8-10 - 8.20 arasında hareket etti.

    7 Nisan sabahı dolar kuru 8.15 seviyesinde güne başlarken, euro 9.70 bandında, gram altın fiyatı ise 455 TL'de seyrediyor.

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,1511

    Dolar satış: 8,1568
        Haberler Ekonomi CANLI Döviz kuru: 7 Nisan dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL?