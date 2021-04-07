7dola Nisan dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları dövize yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Bu hafta 8,15-16 TL bandında hareket eden dolar kuru dalgalı bir seyir izliyor. Peki, 7 Nisan dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!
GÜNCEL DÖVİZ KURU 7 NİSAN 2021
Dolar kuru TCMB'deki yönetim değişikliğinin ardından yaşadığı sert dalgalanmayı geride bırakırken, dolar/TL hafta boyunca 8-10 - 8.20 arasında hareket etti.
7 Nisan sabahı dolar kuru 8.15 seviyesinde güne başlarken, euro 9.70 bandında, gram altın fiyatı ise 455 TL'de seyrediyor.
DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 8,1511
Dolar satış: 8,1568