Gözler o kararda! Ripple XRP davası sonucu ne oldu? Ripple XRP dava sonucu açıklandı mı?

Ripple XRP dava sonucu açıklandı mı? Ripple XRP davası sonucu ne oldu? Merakla beklenen Ripple XRP davasının ne olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ripple XRP davası kripto para piyasalarını yakından etkileyecek. Ripple sahibi olan kişiler Ripple fiyatlarını yakından etkileyecek dava sonucunu merak ediyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) 1,3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçladığı Ripple ve iki yöneticisine dava açmıştı.
RİPPLE XRP DAVASI SONUCU NE OLDU?
SEC'in, Ripple ve şirketin CEO'su Brad Garlinghouse ile kurucu ortak Chris Larsen'ı, XRP aracılığıyla 1,3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçladığı davanın ilk duruşmasında karar çıkmadı.
Ripple XRP davası sonucu henüz açıklanmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimizde öğrenebileceksiniz.
RİPPLE XRP DAVASI NE ZAMAN?
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple arasındaki davada bugün(6 Nisan) telekonferans yapılacak. SEC'nin daha önce kripto para borsalarına XRP'nin bir menkul kıymet olmadığını bildirdiğine dair belgelerle kanıtlar sunulabileceği düşünülüyor. Konferans görüşmesinin bugün TSİ 21.00'de yapılması planlandı.
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından açılan davada Ripple eski CEO'su Chris Larsen ve şu anki CEO Brad Garlinghouse'u temsil eden James K. Filan SEC tarafından sunulan mektubu da gönderisinde paylaştı. Mektupta davalıların davayı reddetme taleplerine ilişkin iddialarını sunmak için önerilen tarihler üzerinde anlaştıkları yer alıyor.