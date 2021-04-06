Gözler o kararda! Ripple XRP davası sonucu ne oldu? Ripple XRP dava sonucu açıklandı mı?

AÇILIŞ SAVUNMALARI 12 NİSAN'DA ALINACAK

Buna göre sanıkların açılış savunmaları 12 Nisan'da, SEC'in detaylı açıklaması ise 14 Mayıs'ta verilecek. Daha sonra savunmanın SEC'in sunduğu argümanlara yanıt vermesi için 4 Haziran'a kadar vakti olacak.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından açılan davada Ripple eski CEO'su Chris Larsen ve şu anki CEO Brad Garlinghouse'u temsil eden James K. Filan SEC tarafından sunulan mektubu da gönderisinde paylaştı.

Mektupta davalıların davayı reddetme taleplerine ilişkin iddialarını sunmak için önerilen tarihler üzerinde anlaştıkları yer alıyor.