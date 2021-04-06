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    • 06.04.2021 17:54
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    Gözler o kararda! sonucu ne oldu? açıklandı mı?

    açıklandı mı? Ripple XRP dava sonucu ne oldu? Kripto para piyasalarının merakla beklediği Ripple XRP kararının ne olacağı merakla bekleniyor. Ripple piyasasını yakından etkileyecek dava kararının ne olacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, sonucu ne oldu? ?

    takvim.com.tr
    Gözler o kararda! Ripple XRP davası sonucu ne oldu? Ripple XRP dava sonucu açıklandı mı?

    Ripple XRP dava sonucu açıklandı mı? Ripple XRP davası sonucu ne oldu? Merakla beklenen Ripple XRP davasının ne olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ripple XRP davası kripto para piyasalarını yakından etkileyecek. Ripple sahibi olan kişiler Ripple fiyatlarını yakından etkileyecek dava sonucunu merak ediyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) 1,3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçladığı Ripple ve iki yöneticisine dava açmıştı.

    RİPPLE XRP DAVASI SONUCU NE OLDU?

    SEC'in, Ripple ve şirketin CEO'su Brad Garlinghouse ile kurucu ortak Chris Larsen'ı, XRP aracılığıyla 1,3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçladığı davanın ilk duruşmasında karar çıkmadı.

    Ripple XRP davası sonucu henüz açıklanmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimizde öğrenebileceksiniz.

    RİPPLE XRP DAVASI NE ZAMAN?

    ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple arasındaki davada bugün(6 Nisan) telekonferans yapılacak. SEC'nin daha önce kripto para borsalarına XRP'nin bir menkul kıymet olmadığını bildirdiğine dair belgelerle kanıtlar sunulabileceği düşünülüyor. Konferans görüşmesinin bugün TSİ 21.00'de yapılması planlandı.

    Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından açılan davada Ripple eski CEO'su Chris Larsen ve şu anki CEO Brad Garlinghouse'u temsil eden James K. Filan SEC tarafından sunulan mektubu da gönderisinde paylaştı. Mektupta davalıların davayı reddetme taleplerine ilişkin iddialarını sunmak için önerilen tarihler üzerinde anlaştıkları yer alıyor.

        SEC tarafından dava açılmasının ardından kripto para borsaları Ripple işlemlerini askıya almışlardı. Coinbase, OKCoin gibi kuruluşlar Ripple işlemlerini yapmamaya başladı. Dava sonrasında yeniden işlemlerin açılması beklentisi hakim durumda.

        SEC ve Ripple (XRP), 1 Nisan'da gerçekleştirdikleri bir toplantının ardından, Ripple'ın bazı e-posta alışverişlerini kısmen yeniden düzenlemeyi kabul etti. Ripple, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile devam eden mevcut davasında, e-posta yazışmalarını mahkemenin dışında tutmak için yaptığı teklifte ufak bir kazanç elde etti.

        İLK DURUŞMA 22 ŞUBAT'TA GÖRÜLDÜ

        ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) 1,3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçladığı Ripple ve iki yöneticisine açtığı davanın ilk duruşması 22 Şubat 2021'de görülmüştü.

        SEC'in, Ripple ve şirketin CEO'su Brad Garlinghouse ile kurucu ortak Chris Larsen'ı, XRP aracılığıyla 1,3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçladığı davanın ilk duruşmasında karar çıkmadı.

        Ripple'ın avukatı James K. Filan, Twitter üzerinden davayla ilgili olarak belirlenen yeni tarihleri duyurdu.

        AÇILIŞ SAVUNMALARI 12 NİSAN'DA ALINACAK

        Buna göre sanıkların açılış savunmaları 12 Nisan'da, SEC'in detaylı açıklaması ise 14 Mayıs'ta verilecek. Daha sonra savunmanın SEC'in sunduğu argümanlara yanıt vermesi için 4 Haziran'a kadar vakti olacak.

        Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından açılan davada Ripple eski CEO'su Chris Larsen ve şu anki CEO Brad Garlinghouse'u temsil eden James K. Filan SEC tarafından sunulan mektubu da gönderisinde paylaştı.

        Mektupta davalıların davayı reddetme taleplerine ilişkin iddialarını sunmak için önerilen tarihler üzerinde anlaştıkları yer alıyor.
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