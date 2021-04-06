IMF baş ekonomisti Gita Gopinath, "Ocak tahminimize göre, büyümeyi 2021 için yüzde 6.0'ya ve 2022 için yüzde 4.4'e yükseltiyoruz" dedi. Gopinath, küresel büyüme öngörüsündeki yukarı yönlü revizyonun, ABD'de sağlanan ek mali desteğin yanında, ekonomide toparlanmanın güçlenmesine yol açacağına dikkat çektiği aşılama çabalarına ve ayrıca ekonomik faaliyetin dünyanın pek çok yerinde salgına karşı dayanıklılığının sürmesine dayandırıldığını söyledi.
Gopinath'a göre, "aşıdan kaçan" yeni Covid-19 varyantlarının ortaya çıkması durumunda projeksiyonlar aşağı doğru revize edilebilir; ancak, daha hızlı aşı uygulamasının gelecekteki tahminleri artırabilecek.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, pandemi sonrası küresel ekonomik iyileşmede ABD'nin rolüne değindiği Şikago Küresel İlişkiler Konseyi'ndeki konuşmasında, ABD'nin toparlanmasının, diğer ülkelerde finansal sistemlerin istikrara ve gelişmelerine bağlı olduğunu söyledi.