IMF baş ekonomisti Gita Gopinath, "Ocak tahminimize göre, büyümeyi 2021 için yüzde 6.0'ya ve 2022 için yüzde 4.4'e yükseltiyoruz" dedi. Gopinath, küresel büyüme öngörüsündeki yukarı yönlü revizyonun, ABD'de sağlanan ek mali desteğin yanında, ekonomide toparlanmanın güçlenmesine yol açacağına dikkat çektiği aşılama çabalarına ve ayrıca ekonomik faaliyetin dünyanın pek çok yerinde salgına karşı dayanıklılığının sürmesine dayandırıldığını söyledi.