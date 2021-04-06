Qua Granit halka arz sonuçları açıklandı mı? Qua Granit hisse ne zaman işlem görecek?

Qua Granit hisse ne zaman işlem görecek? Qua Granit halka arz sonuçları açıklandı mı? Qua Granit halka arz sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Borsada işlem gören şirketler talep toplama işlemlerini sürdürüyor. Son olarak Qua Granit halka arz işlemleri büyük ilgi görmüştü. Peki, Qua Granit hisse ne zaman işlem görecek? Qua Granit halka arz sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...
QUA GRANİT HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Qua Granit halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
QUA GRANİT HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Hisselerin ne zaman işlem göreceğine ilişkin bir duyuru yapılmadı.
QUA GRANİTE BORSA KODU VE HİSSE FİYATI
Halka arz 16.46 TL fiyatla borsada satış yöntemiyle gerçekleştirilecek. Halka arza katılmak için QUAGR.HE işlem koduna alış emirleri iletilecek.
Ortak satışı ve sermaye artırımı yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arzda talep toplama yerine "borsada satış yöntemi" uygulanacak. Talepler herkese sırayla birer birer dağıtım yapılarak karşılanacak. Böylece Talep Toplama yöntemindeki oransal dağıtım yerine herkese eşit pay dağıtımı yapılabilecek.