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    • Ekonomi
    • 06.04.2021 17:05
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    • 06.04.2021 17:05
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    halka arz sonuçları açıklandı mı? ne zaman işlem görecek?

    halka arz sonuçları açıklandı mı? ne zaman işlem görecek sorularına hisse alan vatandaşlar yanıt arıyor. Borsada birçok şirket talep toplama işlemi yapıyor ve halka arz taleplerini alıyor. Bu şirketlerden birisi de Qua Granit oldu. işlemleri 5-6 Nisan tarihlerinde tamamlandı. Peki açıklandı mı?

    takvim.com.tr
    Qua Granit halka arz sonuçları açıklandı mı? Qua Granit hisse ne zaman işlem görecek?

    Qua Granit hisse ne zaman işlem görecek? Qua Granit halka arz sonuçları açıklandı mı? Qua Granit halka arz sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Borsada işlem gören şirketler talep toplama işlemlerini sürdürüyor. Son olarak Qua Granit halka arz işlemleri büyük ilgi görmüştü. Peki, Qua Granit hisse ne zaman işlem görecek? Qua Granit halka arz sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

    QUA GRANİT HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Qua Granit halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    QUA GRANİT HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

    Hisselerin ne zaman işlem göreceğine ilişkin bir duyuru yapılmadı.

    QUA GRANİTE BORSA KODU VE HİSSE FİYATI

    Halka arz 16.46 TL fiyatla borsada satış yöntemiyle gerçekleştirilecek. Halka arza katılmak için QUAGR.HE işlem koduna alış emirleri iletilecek.

    Ortak satışı ve sermaye artırımı yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arzda talep toplama yerine "borsada satış yöntemi" uygulanacak. Talepler herkese sırayla birer birer dağıtım yapılarak karşılanacak. Böylece Talep Toplama yöntemindeki oransal dağıtım yerine herkese eşit pay dağıtımı yapılabilecek.

        Borsa tarafından dağıtım işlemi 6 Nisan Salı günü Pay Piyasası seans kapanışını takiben otomatik olarak yapılacak ve gerçekleşen pay adetleri yatırımcıların hesaplarına yansıtılacak.

        İnfo Yatırım aracılığı ile 15 milyon adet sermaye artırımı ve 9 milyon adet de ortak satışı yöntemiyle olmak üzere toplamda 24 milyon adet payın halka arz edileceği ihracın büyüklüğü 395.040.000 TL olacak. Halka arz sonrasında şirketin yüzde 20'si BIST Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Halka arz sonrası şirketin piyasa değeri yaklaşık 2 milyar TL olacak. Bu veriler doğrultusunda Qua Granite son 3 yılda halka arz edilen şirketlerin en büyüğü olarak borsaya gelecek.

        Qua Granite Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, halka arzda sermaye artırımı yoluyla elde edilecek yaklaşık 247 milyon TL'lik kaynağın önemli bir kısmının hali hazırda devam eden kapasite artırımına yönelik yatırımın finansmanında kullanılacağını vurguladı. Halka arzın ardından şirketin bir yıl süreyle bedelli sermaye artırımı, kendisinin de 6 ay süreyle hisse satışı yapmayacağı taahhüdünde bulunduklarını da belirten Ercan, "Türkiye'nin yedi bölgesine yayılmış bayi ağıyla güçlü bir dağıtım kanalına sahibiz. Artan talep ihtiyacını karşılamak için 2020 yılı sonunda yıllık 22.5 milyon metrekare kapasiteli üç yeni üretim hattının yatırımına başladık.

        Bu yatırımı 2021 ve 2022 yıllarında kademeli olarak tamamlamayı planlıyoruz. Yani yatırıma başlamak için halka arzı beklemedik. Halka arzda yatırımcıları yatırımımıza ortak olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.
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        Haberler Ekonomi Qua Granit halka arz sonuçları açıklandı mı? Qua Granit hisse ne zaman işlem görecek?