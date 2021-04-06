Qua Granit halka arz sonuçları açıklandı mı? Qua Granit hisse ne zaman işlem görecek?

Qua Granite Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, halka arzda sermaye artırımı yoluyla elde edilecek yaklaşık 247 milyon TL'lik kaynağın önemli bir kısmının hali hazırda devam eden kapasite artırımına yönelik yatırımın finansmanında kullanılacağını vurguladı. Halka arzın ardından şirketin bir yıl süreyle bedelli sermaye artırımı, kendisinin de 6 ay süreyle hisse satışı yapmayacağı taahhüdünde bulunduklarını da belirten Ercan, "Türkiye'nin yedi bölgesine yayılmış bayi ağıyla güçlü bir dağıtım kanalına sahibiz. Artan talep ihtiyacını karşılamak için 2020 yılı sonunda yıllık 22.5 milyon metrekare kapasiteli üç yeni üretim hattının yatırımına başladık.

Bu yatırımı 2021 ve 2022 yıllarında kademeli olarak tamamlamayı planlıyoruz. Yani yatırıma başlamak için halka arzı beklemedik. Halka arzda yatırımcıları yatırımımıza ortak olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.