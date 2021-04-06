Son dakika: Kritik veri açıklandı! İşte en çok satılan otomobil!

TÜRKİYE'DE 10 SÜRÜCÜDEN 6'SI ELEKTRİKLİ ARAÇ ALMAK İSTİYOR

Öte yandan, dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden LeasePlan'ın, Kasım 2020'de yani son ÖTV düzenlemesi öncesinde 22 ülkede gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye'deki sürücülerin elektrikli araçlara karşı olumlu tutumu dikkati çekti. Buna göre, araştırmaya katılan her üç sürücünden ikisinin elektrikli araçlara karşı çok olumlu bir tutuma sahip olduğu ortaya çıkarken, bu tutumunun son yıllarda zirve yaptığı görüldü.