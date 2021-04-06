Son dakika: Kritik veri açıklandı! İşte en çok satılan otomobil!

Türkiye otomobil pazarında yılın ocak-mart döneminde hibrit otomobillerin payı 12 bin 402 adetle yüzde 7,9'a ve elektrikli otomobillerin payı da 312 adetle yüzde 0,2'ye yükseldi.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ilk çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 59,7 büyüyerek 198 bin 660 adet olarak gerçekleşti.
Bu dönemde sadece otomobil satışları yüzde 57 artışla 156 bin 464 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 70,3 artarak 42 bin 196'ya ulaştı.
DİZEL OTOMOBİL SATIŞLARI YÜZDE 15,6 AZALDI
2021 mart sonu itibarıyla otomobil pazarı motor tipine göre, benzinli otomobil satışları, 99 bin 235 adetle yüzde 63,4 pay aldı.