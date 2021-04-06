İş kuracaklara 3 devlet kurumundan hibe desteği! 12.000 TL, 16.000 TL, 65.000 TL anında hesabınıza yatacak!

2021 istihdam yardımları ve iş kurma teşvikleri kapsamında vatandaşlar devlet tarafından binlerce lira destek alabiliyor. Kendi işini kurmak isteyenler için çok sayıda devlet kurum ayrı ayrı destekler sunuyor. 2021 yılında farklı şekillerde destek alabileceğiniz devlet kurumları arasında SGK, KOSGEB, Hazine ve Maliye Bakanlığı bulunuyor. Peki, Devletin iş destekleri nelerdir? İş kuracaklara 2021 yılında sağlanan yardım paraları hangileri? Hangi devlet kurumlarından hibe, geri ödemesiz iş kurma desteği alabilirim? İşte tüm detaylar..
SGK, Maliye Bakanlığı ve KOSGEB tarafından sağlanan devlet desteklerini haberimizden öğrenebilrisiniz..
KAÇ TL İŞ KURMA DESTEĞİ ALIRIM?
Yukarıda yer alan devlet kurumlarından işyeri kurmak için destek almak isteyen vatandaşlara sağlana devlet destekleri şu şekilde;
SGK'DAN 12 BİN TL PRİM DESTEĞİ
29 yaşından küçüklerin kendi işyerlerini açmaları durumunda genç girişimcilere prim desteği kapsamında bir yıl Bağkur primi ödemezler. Bu destek tutarı 12 bin TL'ye yakındır.
MALİYE BAKANLIĞI'NDAN GELİR VERGİSİ MUAFİYETİ 16 BİN TL
Hazine ve Maliye Bakanlığı genç girişimci desteği kapsamında yeni işyeri açan gençlere 75 bin TL'ye kadar olan gelirlerinden gelir vergisi almaz. Kazanç tutarı 16 bin TL seviyesindedir.
KOSGEB 65 BİN TL DESTEK
KOSGEB kendi işini kuracaklara geleneksel girişimcilik desteği kapsamında 65 bin TL'ye kadar ödeme yapar.