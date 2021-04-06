İş kuracaklara 3 devlet kurumundan hibe desteği! 12.000 TL, 16.000 TL, 65.000 TL anında hesabınıza yatacak!

İŞKUR ENGELLİ DESTEĞİ 65.000 TL

İŞKUR engelli vatandaşların kendi işlerini kurmak istemeleri durumunda özel destek programları sayesinde hibe yardım sağlar.

İŞKUR'un resmi sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde;

"Engelli hibe desteği, engelli vatandaşlarımızın kendi işlerini kurmalarını amaçlayan hibe destek programıdır.



Aşağıda yer alan Başvuru Rehberi ve Başvuru Kılavuzuna göre hazırlanacak projeler, kamu kurum ve kuruluşları ile sosyal tarafların temsilcilerinden oluşan Komisyon tarafından değerlendirilecektir. Kabul edilen her bir proje için 65.000 TL'ye kadar hibe desteği sağlanacaktır.



Başvurular 16 Nisan 2021 tarihine kadar "e-Devlet" üzerinden gerçekleştirilecektir.



Elden veya posta ile yapılan proje başvuruları kabul edilmeyecektir."