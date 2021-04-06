Kendi işini kuracak olan kadınlar ve erkekler için değişik yardımlar sağlanıyor. Kafanızda dönüp duran ve adeta vurulduğunuz bir iş konsepti varsa bunu gerçeğe dönüştürebilirsiniz. Girişimciler ve işletme sahipleri yaptıkları şeye tutkun insanlardır ve vizyonlarını bir ürün veya hizmete dönüştürmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. İşte devletin istihdama katkısı olması emeliyle şahıslara özel sağladığı devlet yardımları. Kendi işini kurmak isteyenler için çok sayıda devlet kurum ayrı ayrı destekler sunuyor. 2021 yılında farklı şekillerde destek alabileceğiniz devlet kurumları arasında, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı bulunuyor.