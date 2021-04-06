TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI

TOKİ başvuru şartlarından önce bilmeniz gereken çok önemli bir konu var. Eğer TOKİ'den sözleşmeli olarak konut alırsanız borç ödemesi bitene kadar eşiniz ve varsa çocuklarınız ile beraber alınan konutta ikamet etmeniz gerekiyor. İşte TOKİ başvuru şartları…

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

- Başvurulacak TOKİ projesinin bulunduğu ilde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak,

- Toplu Konut İdaresi'nden daha önce konut satın almamış olması,

- Başvuruyu yapan kişinin, eşinin ya da çocuklarının tarla, bağ, bahçe, köy evi ve iş yeri hariç -üzerine kayıtlı konut tapusu olmaması,

- Eşi vefat eden ya da çocuklu dul kadınlar dışında başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması,

- Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.500 TL olması, durumunda hane halkından bir kişi başvuru yapabilir.