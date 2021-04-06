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    • Ekonomi
    • 07.04.2021 08:35
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    • 07.04.2021 08:35
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    Son dakika güncel : Başvuru yöntemi açıklandı… ’den aylık 557 TL taksit çekilişsiz şartsız, 1365 konut satışı başladı!

    Son dakika güncel : yaşanan bu zorlu günlerde ev sahibi olmak için sabırsızlanan vatandaşlara destek sunmaya devam ediyor. Gelen son dakika açıklamalarına göre az peşinat ödemesi ve düşük taksit ödemeleri ile beraber 1365 konut satışa sunulacak. Yüzde 12 peşinat bedellerinin yanı sıra 180 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli yanı sıra 240 ay vade, yüzde 10 peşinat ödemesi yanı sıra 120 ay vade, yüzde 25 peşinat yanı sıra 180 ay vade fırsatları sunuluyor.

    takvim.com.tr
    TOKİ’den aylık 557 TL taksit müjdesi! Çekilişsiz kurasız şartsız...

    Son dakika güncel haberler: TOKİ konut sahibi olmak için sabırsızlanan kişilere yardım sunmaya devam ediyor. Gelen son dakika açıklamalarına göre az peşinat ödemesi ve düşük taksit ödemeleri ile birlikte 1365 ev satışa sunulacak. Aylık 557 TL den başlayan fiyatlar ile ev sahibi olmak isteyen kişiler için kura ya da çekiliş olmaması birçok rahatlığı sunuyor. 8 ilde açık satış yöntemi ile beraber 1365 konut, 6 farklı ilde de 1405 konut satışlara sunulacak. Daire sahibi olmak isteyen vatandaşlar hangi şartlar ile hangi illerde konutların satışa sunulduğunu merak ediyor. Satış için evin olduğu il-ilçedeki Halkbank veya Ziraat Bankası şubelerine başvurmak gerekiyor.


    Çekiliş ya da kura yok…

    Çekiliş ya da kura olmadan 14 ilde toplam 2770 konut satışı yapılacak. Kurasız daireler belli oldu. TOKİ 8 ilde kura olmadan açık satış yöntemi ile beraber 1365 konut satışa sunarken altı ilde de 1405 konur satışa sunuyor. Alt ya da orta gelirli aileler için şu an konut fiyatları en az 114 bin TL ile satışa sunuluyor.

    Satışa sunulan daireler…

    Hangi illerde kaç daire satışa sunulacak ve başvuru tarihleri ne belli oldu.

    Balıkesir ili Manyas ilçesinde tam 336 konut 8 Mart ve 30 Haziran tarihleri arasında aylık 667 TL taksit ve 136 bin 462 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak.

    Bolu ili Seben ilçesinde tam 87 konut 12 Nisan ve 30 Haziran tarihleri arasında aylık 678 TL taksit ve 138 bin 800 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak.

    Çorum ili Dodurga ilçesinde tam 111 konut 1 Aralık 2020 ve 31 Mart 2021 tarihleri arasında aylık 619 TL taksit ve 126 bin 725 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak.

        Denizli ili Çardak ilçesinde tam 127 konut 1 Eylül 2020 ve 31 Mart 2021 tarihleri arasında aylık 1563 TL taksit ve 208 bin 630 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak.

        Kırıkkale merkez ilçesinde tam 463 konut 8 Şubt ve 30 Haziran tarihleri arasında aylık 560 TL taksit ve 114 bin 623 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak.

        Osmaniye ili bahçe ilçesinde tam 171 konut 7 Mart ve 30 Haziran tarihleri arasında aylık 557 TL taksit ve 114 bin 62 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak.

        Konya ili Selçuklu ilçesinde tam 170 konut 29 Mart ve 1 Nisan tarihleri arasında aylık 877 TL taksit ve 179 bin 540 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak.

        Mersin Mezitli ilçesinde tam 54 konut 29 Mart ve 16 Nisan tarihleri arasında aylık 700 TL taksit ve 143 bin 215 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak.

        Yüzde 12 peşinat bedellerinin yanı sıra 180 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli yanı sıra 240 ay vade, yüzde 10 peşinat ödemesi yanı sıra 120 ay vade, yüzde 25 peşinat yanı sıra 180 ay vade fırsatları sunuluyor.

        TOKİ TELEFON VE İLETİŞİM

        Satış için evin olduğu il-ilçedeki Halkbank veya Ziraat Bankası şubelerine başvurmak gerekiyor. Bu konuda '444 86 54' numaralı 'Alo TOKİ' hattı mesai saatleri içinde aranarak bilgi alınabilir. Bunun yanında 2018 TOKİ projelerini takip emek için TOKİ'nin resmi sitesinden Satışlar-Türkiye Geneli Satışlar sayfasından takip edebilirsiniz.

            TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI

            TOKİ başvuru şartlarından önce bilmeniz gereken çok önemli bir konu var. Eğer TOKİ'den sözleşmeli olarak konut alırsanız borç ödemesi bitene kadar eşiniz ve varsa çocuklarınız ile beraber alınan konutta ikamet etmeniz gerekiyor. İşte TOKİ başvuru şartları…

            - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

            - Başvurulacak TOKİ projesinin bulunduğu ilde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak,

            - Toplu Konut İdaresi'nden daha önce konut satın almamış olması,

            - Başvuruyu yapan kişinin, eşinin ya da çocuklarının tarla, bağ, bahçe, köy evi ve iş yeri hariç -üzerine kayıtlı konut tapusu olmaması,

            - Eşi vefat eden ya da çocuklu dul kadınlar dışında başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması,

            - Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.500 TL olması, durumunda hane halkından bir kişi başvuru yapabilir.

            BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

            -TC. Kimlik Fotokopisi,

            -Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve yetimlerden "Hak Sahipliği Belgesi" istenmektedir.

            - Engellilerden Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi ya da en %40 oranında engelli olduğu yazılan ve tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporu istenmektedir.

            - Emeklilerden, emekli olduğunu gösteren belge istenmektedir.

            TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ

            - Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir.

            - Engelli vatandaşlarımıza konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.

            - Emekli vatandaşlarımıza konut sayısının %25'i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.

            - Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.

            Kura çekim işlemleri belirlenen kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir.

            - Sırada Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerin konutları,

            - Sırada Engelli Vatandaşlarımızın konut Alma hakkı ve konut belirleme kurası

            - Sırada Emekli Vatandaşlarımızın Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme kurası,

            - Sırada Diğer başvuru sahiplerinin Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme kurası
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            Haberler Ekonomi Son dakika güncel haberler: Başvuru yöntemi açıklandı… TOKİ’den aylık 557 TL taksit çekilişsiz şartsız, 1365 konut satışı başladı!