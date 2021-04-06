Son dakika güncel haberler: TOKİ konut sahibi olmak için sabırsızlanan kişilere yardım sunmaya devam ediyor. Gelen son dakika açıklamalarına göre az peşinat ödemesi ve düşük taksit ödemeleri ile birlikte 1365 ev satışa sunulacak. Aylık 557 TL den başlayan fiyatlar ile ev sahibi olmak isteyen kişiler için kura ya da çekiliş olmaması birçok rahatlığı sunuyor. 8 ilde açık satış yöntemi ile beraber 1365 konut, 6 farklı ilde de 1405 konut satışlara sunulacak. Daire sahibi olmak isteyen vatandaşlar hangi şartlar ile hangi illerde konutların satışa sunulduğunu merak ediyor. Satış için evin olduğu il-ilçedeki Halkbank veya Ziraat Bankası şubelerine başvurmak gerekiyor.
Çekiliş ya da kura yok…
Çekiliş ya da kura olmadan 14 ilde toplam 2770 konut satışı yapılacak. Kurasız daireler belli oldu. TOKİ 8 ilde kura olmadan açık satış yöntemi ile beraber 1365 konut satışa sunarken altı ilde de 1405 konur satışa sunuyor. Alt ya da orta gelirli aileler için şu an konut fiyatları en az 114 bin TL ile satışa sunuluyor.
Satışa sunulan daireler…
Hangi illerde kaç daire satışa sunulacak ve başvuru tarihleri ne belli oldu.
Balıkesir ili Manyas ilçesinde tam 336 konut 8 Mart ve 30 Haziran tarihleri arasında aylık 667 TL taksit ve 136 bin 462 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak.
Bolu ili Seben ilçesinde tam 87 konut 12 Nisan ve 30 Haziran tarihleri arasında aylık 678 TL taksit ve 138 bin 800 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak.
Çorum ili Dodurga ilçesinde tam 111 konut 1 Aralık 2020 ve 31 Mart 2021 tarihleri arasında aylık 619 TL taksit ve 126 bin 725 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak.