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    • Ekonomi
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    • 06.04.2021 09:33
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    , Tureks, halka arz sonuçları açıklandı mı? kodu nedir, hisse fiyatları ne kadar?

    Halka arz işlemleri son haftaların sıklıkla araştırılan konularından birisi olarak karşımıza çıktı. , Tureks, halka arz kodu hakkında araştırmalar ise artış gösterdi. Peki, Qua Granite, Tureks, Matriks halka arz sonuçları açıklandı mı? Qua Granite, Tureks, Matriks borsa kodu nedir, hisse fiyatları ne kadar? İşte merak edilen tüm bilgiler...

    Qua Granite, Matriks, Tureks halka arz borsa kodu ne?

    Qua Granite, Tureks, Matriks halka arz işlemleri hakkında bilgiler merak ediliyor ve özellikle borsa kodu, hisse fiyatları araştırılıyor. Şirketler tarafından yapılan halka arza ilişkin detaylı bilgiler vatandaşlarla paylaşıldı. Bu bağlamda da Qua Granite, Tureks, Matriks halka arz sonuçları açıklandı mı sorusu araştırılıyor. Peki, Qua Granite, Tureks, Matriks Borsa kodu nedir, hisse fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

    QUA GRANİTE HALKA ARZ

    Qua Granite'nin 5-6 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olan halka arzına ilişkin detaylar, Qua Granite ve İnfo Yatırım tarafından çevrim içi düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı.

    İşte Matriks, Tureks, Qua Granite halka arz borsa kodu, hisse fiyatları...

    Toplantıda konuşan Qua Granite Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, halk arz süreçlerine ilişkin şunları söyledi:

    "Halka arz sonrasında şirketin yüzde 20'si BİST Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Halka arz sonrası şirketin piyasa değeri yaklaşık 2 milyar TL olacak. Bu veriler doğrultusunda Qua Granite, son 3 yılda halka arz edilen şirketlerin en büyüğü olarak Borsa'ya gelecek. Finansal olarak aslında çok güçlü tablolarımız var. Fakat kendimizi yeni yatırımlarla ilgili daha da güçlendirmek için hem halka arzımızı yapıyoruz, hem de kendimizi güçlendiriyoruz. Türkiye büyük bir pazar, genç nüfusumuz geliştikçe yeni ihtiyaçlar artıyor ve inşaat pazarı ne olursa olsun gelişim içerisinde. Genç nüfusu sayesinde Türkiye ciddi bir üretici." dedi.

    "YATIRIMCILARI YATIRIMIMIZA ORTAK OLMAYA DAVET EDİYORUZ"

    Ercan, halka arzda sermaye artırımı yoluyla elde edilecek yaklaşık 247 milyon TL'lik kaynağın önemli bir kısmının halihazırda devam eden kapasite artırımına yönelik yatırımın finansmanında kullanılacağını vurguladı.

    Halka arzın ardından şirketin bir yıl süreyle bedelli sermaye artırımı, kendisinin de 6 ay süreyle hisse satışı yapmayacağı taahhüdünde bulunduklarını belirten Ercan, "Türkiye'nin yedi bölgesine yayılmış bayi ağıyla güçlü bir dağıtım kanalına sahibiz. Artan talep ihtiyacını karşılamak için 2020 yılı sonunda yıllık 22,5 milyon metrekare kapasiteli üç yeni üretim hattının yatırımına başladık. Bu yatırımı 2021 ve 2022 yıllarında kademeli olarak tamamlamayı planlıyoruz. Yani yatırıma başlamak için halka arzı beklemedik. Halka arzda yatırımcıları yatırımımıza ortak olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

    Qua Granite'in "çok çeşitlilik" kuralıyla oluşturulan ürün portföyü ile 60'ın üzerinde ülkeye ihracat yaptığını belirten Ercan, salgının hızlı tedariki çok daha önemli hale getirdiğini, Türkiye'nin de bu konuda hem coğrafi hem de üretim kabiliyeti açısından üstünlüğü olduğunu söyledi.

    TUREX TURİZM HALKA ARZ NE ZAMAN? TUREX TURİZM HALKA ARZ TARİHİ

    Oyak Yatırım Gayrimenkul Değerler A.Ş. liderliğindeki, ticarette güveni motto haline getirmiş Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. halka arzı, 1-2 Nisan 2021 tarihlerinde Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da gerçekleştirilecek.

    10.30-13.00 saatleri arasında "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile yapılacağı duyurulan halka arz için hisse fiyatları da belli oldu.

        MATRİKS HALKA ARZ

        30-31 Mart tarihlerinde talep toplanacak Matriks'in halka arzında, pay başına satış fiyatı 28 TL olarak belirlendi. Matriks'in halka arzında, 7 milyon 419 bin 980 TL nominal değerli sermayenin yüzde 38,05'ine karşılık gelen paylar halka arz edilecek.

        Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bankacılık ve finans alanında faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların, piyasalara ilişkin veri, haber, analiz, emir iletimi ve portföy izleme ihtiyaçlarına yönelik çözümler ile bu firmaların altyapı ihtiyaçlarına ilişkin yazılımlar üreten Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ, halka arz edilmesinin ardından borsada işlem görmeye başlayacak.

        "HALKA ARZ EDİLECEK"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Matriks Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, ilk kez bir finansal teknoloji firmasının halka arz olacağını belirterek, "18 yıl önce kurulduğumuz ilk gün, borsada kendi verimizi yayınlamayı hayal etmiştik. Şimdi bu hayalimizi gerçekleştirirken halka arz ile birlikte artık sermaye piyasasının da güçlü bir oyuncusu olacağız." ifadelerini kullandı.

        Matriks'in yatırımcılarını önemsediğini ve bunun için yatırımcıyı koruyacak taahhütler sunduklarını aktaran Tutar, şunları kaydetti:

        "Yatırımcılarımıza, 22 gün geri alım, şirket ortaklarının iki yıl süreyle borsada satış yapmayacağı garantisi veriyoruz. Bununla birlikte, yine iki yıl süreyle hedeflenen FAVÖK seviyelerine ulaşamazsak yatırımcımıza yüzde 20'ye kadar bedelsiz hisse taahhüdünde bulunuyoruz. Buna göre; ilk yıl için 54 milyon 9 bin TL rakamına ulaşamazsak yüzde 10, 30 milyon TL rakamına ulaşamazsak yüzde 20 bedelsiz hisse taahhüdümüz var. Birinci yılda hedefe ulaşılması halinde taahhüdümüzü ikinci yıla taşıyoruz ve hedeflenen 75 milyon 841 bin TL rakamına ulaşamazsak yüzde 10, 40 milyon TL rakamına ulaşamazsak yüzde 20 bedelsiz hisse taahhüdü veriyoruz. Ayrıca kar dağıtım politikası olarak, dağıtılabilir dönem karının asgari yüzde 25'lik kısmının temettü olarak dağıtılmasını hedefliyoruz."

        Tutar, 2020 yılında veri terminali kullanıcı sayısının yüzde 74, mobil ürünler kullanıcı sayısının ise yüzde 183 artış gösterdiğine dikkati çekerek, "Son 4-5 yılda kurumsallaşma adına yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında halka arzı en büyük adım olarak değerlendiriyoruz. Bu süreç, teknoloji firmalarının kalıcılığı ve sektörün paydaşı olması bakımından da son derece önemli bir kazanım." değerlendirmesinde bulundu.

        Matriks'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan izahnamesine göre şirketin net satış geliri, 2019'un 12 aylık döneminde 70 milyon 548 bin 624 TL, 2020'nin 12 aylık döneminde ise bir önceki yıla göre yüzde 60,75 artışla 113 milyon 410 bin 270 TL olarak gerçekleşti.

        Yatırımcılar, 30-31 Mart tarihlerinde Garanti BBVA Yatırım ve tüm aracı kuruluşlardan "MTRKS.HE" koduyla talepte bulunabilecek.

            TUREX TURİZM BORSA KODU NEDİR?

            Turex Trurizm halka arzın tüm bankalar ve aracı kuruluşlar aracılığıyla ve TUREX koduyla gerçekleşmesi bekleniyor. Borsada TUREX kodu üzerinden arama yapabilirsiniz.

            TUREX TURİZM HALKA ARZ HİSSE FİYATLARI

            Tureks Turizm Taşımacılık, halka arz ile 100.000.000 TL değerindeki mevcut sermayesini 8.000.000 TL artırarak 108.000.000 TL'ye yükseltmeyi planlıyor.

            Halka arzda 14.500.000 adet pay satışa konu edilecek ve hisse başı fiyatı 12 TL olacak.

            SPK'nın açıklamasında ayrıca, Tureks Turizm Taşımacılık'ın mevcut ortaklarından Kiler Holding'in sahip olduğu 6.162.500 TL, Atilla Ersan'ın sahip olduğu 2.537.500 TL, Nazif Ersan'ın sahip olduğu 1.812.500 TL, Engin Ersan'ın sahip olduğu 1.812.500 TL ve Celal Kalkan'ın sahip olduğu 2.175.000 TL nominal değerli toplam 14.500.000 adet paylar da halka arza konu edileceği kaydedildi.
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