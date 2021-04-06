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    • Ekonomi
    • 06.04.2021 10:03
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    • 06.04.2021 10:24
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    ve ödemesi yattı mı? KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak?

    Nisan ayı ve ödemeleri yeni ayın ilk günlerinden itibaren merak edilen konulardan birisiydi. Son dakika açıklaması yapan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Nisan ayı burs ve kredi ödemeleriyle ilgili merak edilen bilgileri öğrencilerle paylaştı. Peki, KYK burs ve kredi ödemesi yattı mı? KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

    Bakan açıkladı! KYK burs ve kredi ödemeleri...

    Son dakika haberi... Binlerce öğrenci KYK kredi ve burs ödeme tarihlerini merak ediyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin nisan ayı burs ve kredi ödemelerine dair önemli bir açıklamada bulundu. Peki, KYK burs ve kredi ödemesi yattı mı? KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? İşte sorunun yanıtı...

    KYK BURS VE KREDİ ÖDEMESİ YATTI MI?

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin nisan ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

    Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplamda 1 milyon 609 bin 253 öğrencinin bu imkandan yararlandığını, lisans öğrencilerine 650, yüksek lisans öğrencilerine 1300, doktora öğrencilerine ise 1950 TL burs ve kredi ödemesi yaptıklarını ifade etti.

    Her şart ve zamanda öğrencilerin yanında olduklarını belirten Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının başladığı 2020 yılı Mart ayından itibaren 3 milyar 222 milyon 131 bin 297 TL burs, 7 milyar 617 milyon 788 bin 804 TL kredi ödemesi gerçekleştirdiklerini aktardı.

        Bakan Kasapoğlu, pandeminin başladığı 2020 yılı Mart ayından bu yana 3 milyar 222 milyon 131 bin 297 TL burs, 7 milyar 617 milyon 788 bin 804 TL kredi ödemesi gerçekleştirdiklerini ifade ederken, ''Pandemide de burs ve kredi ödemelerimiz kesintisiz olarak devam etti. Her şartta ve her zaman öğrenci arkadaşlarımızın hep yanındayız'' dedi.

        Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere verdiği önemi dile getirirken, ''Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde geldiğimiz nokta ortada…

        İktidara geldiğimiz 2002 yılında 451 bin 550 öğrenci burs ve kredi imkanından faydalanırken bugün bu sayı 1 milyon 609 bin 253'e ulaşmış durumda.

            Lisans öğrencilerine 2002 yılında 45 TL, yüksek lisans öğrencilerine 90 TL, doktora öğrencilerine ise 135 TL tutarında kredi / burs veriliyordu. Bugün verilen tutar ortada…'' diye konuştu.

            TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Nisan, "2" olanlar 7 Nisan, "4" olanlar 8 Nisan, "6" olanlar 9 Nisan, "8" olanlar 10 Nisan'da ödemelerini alabilecek.
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            Haberler Ekonomi KYK burs ve kredi ödemesi yattı mı? KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak?