SON DAKİKA: Bakan Pekcan'dan e-ticaret açıklaması: 2020 yılında 226,2 milyar liraya yükseldi





2020'de e-ticaretin 138,4 milyar lirası kartlı ödemeler, 80,4 milyar lirası havale/EFT ödemeleri, 7,4 milyar lirası kapıda ödemelerden oluştu.



2020 yılında e-ticarette en fazla artış gösteren sektörler, yüzde 129 artışla beyaz eşya, yüzde 38 artışla giyim, ayakkabı ve aksesuar, yüzde 56 artışla elektronik, yüzde 61 artışla yemek, yüzde 105 artışla ev, bahçe, mobilya ve dekorasyon sektörü, yüzde 200'ün üzerinde artışla gıda-süpermarket, yüzde 43 artışla eğitim ve danışmanlık, yüzde 100 artışla çiçekçilik ve yüzde 189 artışla metalürji ve kimya sektörü olarak ön plana çıktı.

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