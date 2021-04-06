İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatı ne kadar? Ramazan'da sofraların vazgeçilmezi olan ve milyonlarca kişi tarafından sevilen Ramazan pidesinin 2021 yılı fiyatı belli oldu. Geçtiğimiz yıl İstanbul başta olmak üzere bazı illerde pideye zam yapılmazken, bazı illerde zamlı fiyat uygulanmıştı. Peki, İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatı ne kadar? 2021 İstanbul Ramazan pidesi kaç TL? İşte detaylar...