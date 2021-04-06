İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatı ne kadar? Ramazan'da sofraların vazgeçilmezi olan ve milyonlarca kişi tarafından sevilen Ramazan pidesinin 2021 yılı fiyatı belli oldu. Geçtiğimiz yıl İstanbul başta olmak üzere bazı illerde pideye zam yapılmazken, bazı illerde zamlı fiyat uygulanmıştı. Peki, İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatı ne kadar? 2021 İstanbul Ramazan pidesi kaç TL? İşte detaylar...
İSTANBUL'DA RAMAZAN PİDESİ KAÇ PARA, NE KADAR 2021?
İstanbul'da 365 gram Ramazan pidesi 4 liradan, aynı gramajlı olan, yumurtalı ve susamlı olan pidenin fiyatı ise 5 lira olacak.
İSTANBUL GÜNCEL RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI 2021
İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatları şöyle:
365 gram pide: 4 TL
365 gram pide (yumurtalı, susamlı): 5 TL
ANKARA İZMİR PİDE FİYATLARI 2021
2020 senesinde pide fiyatları ise İstanbul ili için 350 gram sade pide fiyatı 3 lira olurken 400 gram çeşitli pide ise 4 liradan satılıyordu. Ankara ilinde 275 gram pide 2,5 liradan satılırken İzmir ilinde ise 300 gramı 3 liradan satılıyordu. Bu yıl Ankara ve İzmir 'deki pide fiyatları tam olarak netlik kazanmış değil.