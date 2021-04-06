ŞOK 7 Nisan aktüel kataloğuyla satışa sunulacak ürünlerin listesi ve mevcut indirimler merak konusu olmaya başladı. Ev aksesuar ürünlerinin dikkat çektiği kataloğda Alcatel Smart Tab 7" 16 GB Wifi Tablet, LG 43" Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV, TV Ünitesi ve Orta Sehpa en gözde ürünler arasında bulunuyor. İşte ŞOK 7 Nisan aktüel kataloğu
ŞOK 7 NİSAN AKTÜEL KATALOĞU
TV Ünitesi
• Genişlik: 150 cm
• Derinlik: 30cm
• Yükseklik: 44 cm
• Demonte teslim edilir
• Kurulum ekipmanları dahildir
• Gold PVC bant kaplama
Alcatel Tablet
Smart Tab 7''16 GB Wifi Tablet
• 600x1024 px çözünürlük
• Wifi
• 2 mp Ön, 2 mp arka kamera
• 2580 mAh Pil
Stok 4.500 adet