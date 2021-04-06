ŞOK 7 Nisan aktüel kataloğuyla satışa sunulacak ürünlerin listesi ve mevcut indirimler merak konusu olmaya başladı. Ev aksesuar ürünlerinin dikkat çektiği kataloğda Alcatel Smart Tab 7" 16 GB Wifi Tablet, LG 43" Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV, TV Ünitesi ve Orta Sehpa en gözde ürünler arasında bulunuyor. İşte ŞOK 7 Nisan aktüel kataloğu

ŞOK 7 NİSAN AKTÜEL KATALOĞU

TV Ünitesi

• Genişlik: 150 cm

• Derinlik: 30cm

• Yükseklik: 44 cm

• Demonte teslim edilir

• Kurulum ekipmanları dahildir

• Gold PVC bant kaplama