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    • 06.04.2021 11:30
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    nda neler var? ŞOK'ta bu hafta ev aksesuar ürünleri dikkat çekecek!

    nda yer alan ürünler yarın raflarda yerini alacak. ŞOK'ta bu hafta Darbeli Matkap, Nivea Canlandırıcı Yüz Yıkama Köpüğü, Miss Cleopatra Kil Maskesi Çeşitleri, Hero Baby Kavanoz Mama, Nestle Beyaz Kurabiyeli Çikolata, LG 43" Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV, Alcatel Smart Tab 7" 16 GB Wifi Tablet ürünleri merak konusu oldu. Peki, ŞOK 7 Nisan aktüel kataloğunda neler var? İşte ürünlerin listesi...

    takvim.com.tr
    ŞOK 7 Nisan aktüel kataloğunda neler var?

    ŞOK 7 Nisan aktüel kataloğuyla satışa sunulacak ürünlerin listesi ve mevcut indirimler merak konusu olmaya başladı. Ev aksesuar ürünlerinin dikkat çektiği kataloğda Alcatel Smart Tab 7" 16 GB Wifi Tablet, LG 43" Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV, TV Ünitesi ve Orta Sehpa en gözde ürünler arasında bulunuyor. İşte ŞOK 7 Nisan aktüel kataloğu

    ŞOK 7 NİSAN AKTÜEL KATALOĞU

    TV Ünitesi
    • Genişlik: 150 cm
    • Derinlik: 30cm
    • Yükseklik: 44 cm
    • Demonte teslim edilir
    • Kurulum ekipmanları dahildir
    • Gold PVC bant kaplama

    Alcatel Tablet

    Smart Tab 7''16 GB Wifi Tablet
    • 600x1024 px çözünürlük
    • Wifi
    • 2 mp Ön, 2 mp arka kamera
    • 2580 mAh Pil
    Stok 4.500 adet

        Tornavida Seti
        • 2+1
        • 1 adet düz uçlu
        • 1 adet yıldız uçlu tornavida
        • 1 adet kontrol kalemi

        Topraklı Priz Lamba Anahtarı
        • Çarpılmaları ve kısa devreyı önleyici kablo kılıf güvenlik yuvaları
        • 850 derece V2 yanmazlık

        Nestle
        Damak 63 gr
        • İnci /Gece
            Haberler Ekonomi ŞOK 7 Nisan aktüel kataloğunda neler var? ŞOK'ta bu hafta ev aksesuar ürünleri dikkat çekecek!