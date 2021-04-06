Son dönemde adı sıkça ABD Menkul kıymetler ve Borsa komisyonu ile birlikte anılan Ripple'ın kripto para birimi XRP iki gündür fiyat hareketleri ile gündemde yerini alıyor. XRP olarak da bilinen Ripple fiyatı son 24 yüzde 40'dan fazla değer kazandı. 6 Nisan 2021 yani bugün saat 21.00'de Ripple ve SEC arasında telefonla telefonla bir keşif konferansı yapılacak. Ön duruşması 22 Şubat 2021'de görülen davanın açılış savunmaları 12 Nisan'da alınacak.
RİPPLE (XRP) 1 DOLARI GÖRDÜ, YENİDEN 4. SIRAYA YÜKSELDİ!
SEC davası ile gündemden düşmeyen Ripple (XRP), bu sefer devasa yükselişi ile kripto para topluluğunda gündem yarattı. XRP geçtiğimiz günlerde başlattığı yükselişini hızlandırdı ve bugün 1 doları aşarak son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaşmayı başardı.
XRP bu yükselişiyle kripto para topluluğunda heyecan yarattı. Son 24 saatte %42 oranında değer kazanan XRP, son 30 günlük kazanımını ise %113'e çıkardı.
XRP ayrıca geçtiğimiz günlerde 46 doları aşarak yeni bir ATH belirleyen Polkadot'ı (DOT) ve 2021'in en çok kazanım elde eden altcoin'i Cardano'yu (ADA) aşarak 4. sıraya yükseldi.
XRP'nin SEC davası gündemi ile ateşlenen yükselişi, kripto para piyasasındaki yükseliş dalgası ile hız kazandı.
RİPPLE DAVASI NE ZAMAN?
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple arasındaki davada bugün telekonferans yapılacak. SEC'nin daha önce kripto para borsalarına XRP'nin bir menkul kıymet olmadığını bildirdiğine dair belgelerle kanıtlar sunulabileceği düşünülüyor.
Konferans görüşmesinin bugün TSİ 21.00'de yapılması planlandı.
Buna göre sanıkların açılış savunmaları 12 Nisan'da, SEC'in detaylı açıklaması ise 14 Mayıs'ta verilecek. Daha sonra savunmanın SEC'in sunduğu argümanlara yanıt vermesi için 4 Haziran'a kadar vakti olacak.
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından açılan davada Ripple eski CEO'su Chris Larsen ve şu anki CEO Brad Garlinghouse'u temsil eden James K. Filan SEC tarafından sunulan mektubu da gönderisinde paylaştı.
Mektupta davalıların davayı reddetme taleplerine ilişkin iddialarını sunmak için önerilen tarihler üzerinde anlaştıkları yer alıyor.