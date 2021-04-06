Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Gaziantep'te düzenlenen 12'nci Gaptarım-Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarının açılışına katıldı. Orta Doğu Fuar Merkezi'ndeki açılışta Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, protokol üyeleri ile üreticiler ve davetliler de yer aldı.
Bu tür fuarların, kentlerin tarım ve hayvancılıktaki başarısına önemli katkılar sağlayacağını dile getiren Bakan Pakdemirli, özellikle yeni tarım teknolojileri, yeni yöntemler ve yeni fırsatlarla tanışan çiftçilerin de üretimin kalitesini artıracak, pazar imkanlarını genişletecek fırsatlar elde edebileceğini kaydetti.
Geçen yılın tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin gelişimine dikkat çeken Bakan Pakdemirli, büyükbaş varlığının 2020'de 18,2 milyon başa yükselerek, cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını, küçükbaş varlığının ise son 1 yılda yüzde 12 artışla 54,1 milyon başa yükselip, 30 yılın en yüksek rakamına geldiğini belirtti.