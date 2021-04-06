Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı





'BİTKİSEL ÜRETİMİMİZ 126 MİLYON TONA YÜKSELDİ'

Türkiye'nin coğrafi konum açısından büyük avantaja sahip olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, geçen yıl meteorolojik kuraklık ve küresel ısınmanın etkilerine rağmen sulama alanında hizmete aldıkları yatırımlar sayesinde toplam bitkisel üretimin 9 milyon ton artışla 126 milyon tona yükseldiğini söyledi. Pakdemirli, "Bulunduğumuz konum itibariyle, 1,9 trilyon dolarlık tarımsal ticaret hacmine sahip bir bölgede yer alıyoruz. 4 saatlik bir uçuş mesafesi ile dünya nüfusunun yüzde 40ına ulaşabiliyoruz. Geçen yıl meteorolojik kuraklık ve küresel ısınmanın etkilerine rağmen sulama alanında hizmete aldığımız yatırımlar sayesinde, toplam bitkisel üretimimiz, 9 milyon ton artışla 126 milyon tona yükseldi. 2002 öncesi destek neredeyse yoktu ve birkaç müdahale alımı vardı. 2002 sonrası ise artan destekler ve sınırlı müdahale alımı vardı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasında ise hem desteklerde artış hem de etkin müdahale alımlarını birlikte uyguluyoruz. Son 3 yılda tarımsal destekleri yüzde 65 artışla, 24 milyar liraya çıkardık. Müdahale alımlarında ise üretici dostu politikalar yürütüyoruz ve bunu da müdahale kurumlarımızı, zarar ettirmeden yapıyoruz" diye konuştu.