625-750-850 ve 1.000 TL veriliyor! Peş peşe açıklandı. Türkiye'de bankalar emekli vatandaşlara ücretleri için promosyon ödemesi yapmaya devam ediyorlar. Buna göre emekli kişiler emekli ücretlerini bir bankaya taşıyıp 3 sene süresince kalmak için onay verdiklerinde promosyon ödemesi alabiliyorlar. Bu biçimde emekli alıcılar ekstra bir ödeme almış oluyorlar. Emekli müşterilere daha iyi bir promosyon teklifinin olması durumunda 3 yıllık sürenin dolmasını beklemeye gerek kalmıyor. Emekli müşteriler maaşlarını istedikleri an bir başka bankaya taşıyabiliyorlar. Yalnızca bankadan aldıkları promosyon ödemesini geri vermek durumunda kalıyorlar.
2021 EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU KAÇ LİRADIR?
Emekli vatandaşlarımız emekli ücret promosyon ölçüsünün ne kadar olduğunu da merak ediyorlar. Bu ölçü bankadan bankaya ve emekli ücret meblağına göre değişmektedir. En az 500 TL olan promosyon meblağı bankalarca verilen ekstra ödemelerle 2.500 TL'nin üzerine kadar çıkabilmektedir. İşte banka banka emekli ücret promosyon ölçüleri...
DENİZBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU KAÇ TL'DİR?
1.500 TL Emekli Maaşı Alanlar: 675 TL
1.500 TL – 2.500 TL Emekli Maaşı Alanlar: 850 TL
2.500 TL Üzerinde Emekli Maaşı Alanlar: 1.000 TL
GARANTİ BBVA EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU KAÇ TL'DİR?
1.500 TL Emekli Maaşı Alanlar: 800 TL
1.500 TL – 2.500 TL Emekli Maaşı Alanlar: 1.000 TL
2.500 TL Üzerinde Emekli Maaşı Alanlar: 1.200 TL