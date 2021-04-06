Son dakika haberi: Memur ve memur emeklileri de kendilerine verilecek zam oranlarını merakla bekliyor. Hakikatleştirilen toplu kontrat görüşmelerinin arkasında memur ve memur emeklilerine 2021 senesinin ikinci yarısı için yüzde 6 zam verilmesine karar verilmişti. Bunun yanında ilk 6 oluşan enflasyon sayıyı, zam oranı olan yüzde 3'ü geçerse aradaki fark kadar da ek zam verilmesi kararlaştırılmıştı. Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ilk 3 aylık enflasyon, memur zam oranı olan yüzde 3'ü geçti. Böylelikle memur ve memur emeklilerinin ek zam alması kesinleşti. Peki Memura ek zam yüzde kaç? Emekliye ek zam yüzde kaç?
Türkiye İstatistik Kurumu'nca yapılan araştırmalar neticesinde Mart ayı enflasyon rakamları belirlendi. Mart ayı enflasyonu TÜFE'de % 1,08 arttı. Yıllık bazda ise TÜFE yüzde 16,19 oldu. TÜFE'de 2021 yılı mart ayında bir önceki aya göre % 1,08, bir önceki yılın aralık ayına göre % 3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre % 16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre % 13,18 artış gerçekleşti.
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre, bu yılın ikinci yarısında memura uygulanacak olan yüzde 3 sınırı aşıldı. Önümüzde 3 ay olmasına karşın ilk 3 ayda oluşan enflasyon rakamları bile memur ve memur emeklilerinin ek zam hak etmesi için yeterli. Mart ayı enflasyonuyla birlikte yüzde 3,70'e ulaşan enflasyon rakamları nedeniyle kalan 3 ayda enflasyon 0 dahi çıksa memur ve memur emeklileri yüzde 0,70 oranında ek zam alacak.