Mart ayı nakdi ücret desteği ödemelerinde sevindiren gelişme: 9 Nisan'da hesapta (Ekonomi haberleri)

KARNABAHAR ARTIŞ ŞAMPİYONU

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mart'ta aylık bazda yüzde 1.08, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4.13 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 16.19, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 31.2 oldu. Ana harcama grupları itibarıyla Mart'ta, aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 3.70 ile sağlık, yüzde 2.77 ile eğitim ve yüzde 2.60 ile lokanta ve oteller oldu. Tüketici fiyatları bazında Mart'ta en yüksek fiyat artışı yüzde 61.04 ile karnabaharda yaşanırken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 17.30 ile kabak oldu.