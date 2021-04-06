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    Mart ayı nakdi ücret desteği ödemelerinde sevindiren gelişme: 9 Nisan'da hesapta (Ekonomi haberleri)

    Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödenekleri dün verildi. Yine Mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri ise 9 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçen aya ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin dün yapıldığını söyledi. Ödemelerin vatandaşların banka hesaplarına yatırıldığını anlatan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapıldığını kaydetti.

    Ücret desteği cuma hesapta

    Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödenekleri dün verildi. Yine Mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri ise 9 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek.

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçen aya ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin dün yapıldığını söyledi. Ödemelerin vatandaşların banka hesaplarına yatırıldığını anlatan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapıldığını kaydetti.

    KARNABAHAR ARTIŞ ŞAMPİYONU
    Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mart'ta aylık bazda yüzde 1.08, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4.13 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 16.19, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 31.2 oldu. Ana harcama grupları itibarıyla Mart'ta, aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 3.70 ile sağlık, yüzde 2.77 ile eğitim ve yüzde 2.60 ile lokanta ve oteller oldu. Tüketici fiyatları bazında Mart'ta en yüksek fiyat artışı yüzde 61.04 ile karnabaharda yaşanırken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 17.30 ile kabak oldu.

        MASKELER İÇİN BÜYÜK DENETİM
        Covid-19 aşısını yaygın olarak vurmaya başlayan ve pandemi ile mücadelede yeni bir döneme geçen Türkiye'de maskeler için de büyük bir denetim başlatılacak. Son günlerde piyasada 'meltblown koruyucu' etiketiyle satışa sunulmasına karşın içeriğinde meltblown malzeme bulunmayan, koruyuculuğu düşük maskelere büyük denetim geliyor. Barış Şimşek.

        GYO PAZARI 58 MİLYAR TL
        Türkiye'de 2020 yılı sonu itibarıyla gayrimenkul yatırım otaklıklarının (GYO) pazar büyüklüğü 58 milyar liraya ulaştı. Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) tarafından hazırlanan rapora göre, konut satış adedi 2020'de 1 milyon 499 bin 316'ya yükselerek yıllık bazda en yüksek rakama ulaştı.

        GİB PERSONEL ALIMI YAPACAK
        Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), çeşitli pozisyonlarda 58 sözleşmeli personel istihdam edecek. Başvurular 16 Nisan saat 17.30'a kadar yapılacak. Adayların 'http://sinav.gib. gov.tr' adresindeki 'Online Sınav Sistemi'ne kaydolarak, sınav başvuru formunu doldurmaları gerekiyor.

            EVSEL ATIKLAR İÇİN HAZIRLIK
            Türkiye'de yıllık ortalama 35 milyon ton ve 10 milyar liraya yakın değeri olan evsel atıkların ekonomiye kazandırılması için yeni bir dönem başlıyor. Belediyeler yıl sonuna kadar sıfır atık sistemine geçerken, evsel katı atık konusunda uyum çalışmalarını da 31 Aralık'a kadar tamamlayacak.

            AZERİLER GELİYOR
            TÜRSAB ve Azerbaycan Seyahat Acentaları Birliği, iki ülke arasındaki turizm hacminin artırılmasına ilişkin işbirliği protokolü imzaladı. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Salgın öncesi 1 milyona yakın Azeri dostumuzu ülkemizde misafir ederken, bu sayı azaldı. Tekrar artacağına inanıyoruz" dedi.

            THY AVRUPA BİRİNCİSİ
            Türk Hava Yolları (THY),             EUROCONTROL'ün 29 Mart-4 Nisan arasındaki uçuş trafiği raporuna göre, günlük ortalama 797 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı. Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 382 günlük uçuşla Air Lufthansa takip etti. Listenin 3'üncü sırasında 380 uçuşla Air France, 4'üncü sırasında 312 uçuşla Ryanair, 5'inci sırasında 297 uçuşla Pegasus Havayolları, 6'ncı sırasında ise 272 uçuşla KLM Royal Airline yer aldı. Raporda, bu tarihler arasında 76 bin 477 uçuş gerçekleştirildiği ve trafiğin yüzde 3.5 arttığı belirtildi.
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            Haberler Ekonomi Mart ayı nakdi ücret desteği ödemelerinde sevindiren gelişme: 9 Nisan'da hesapta (Ekonomi haberleri)