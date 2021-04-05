İş arıyorsanız dikkat! 5 bin TL maaşa çalışacak kimse bulunamıyor! Kursa gitmek yeterli...

5 bin TL maaşa iş sahibi olmak mümkün! İş arayan vatandaşlar için dolgun maaşlı iş imkanı sağlanıyor, ancak üreticiler eleman bulmakta sıkıntı yaşıyor. Erzincan'da hayvancılık yapanlar, aylık 5 bin TL ile çalışacak çoban bulamıyor. Küçükbaş hayvan yetiştiricisi ve üretici Yakup Kalkan ise yüksek miktarda maaş verilmesi halinde bile çoban bulamadıklarını söyledi.
Erzincan İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Konferans Salonunda Veteriner Hekim Metin Kaçar'ın eğitmenliğinde 104 saatlik "Sürü Yönetimi Elemanı (çobanlık)" kursu 45 kişilik katılımla gerçekleştirildi.
Verilen eğitimi alan üretici çiftçilerin amacı daha az maliyetle daha fazla verim almak ve daha bilinçli üreticilik yapmak. Kurs boyunca sürekli soru cevap yapılarak küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin mesleki tüm yönleri ele alınıyor.