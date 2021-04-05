İş arıyorsanız dikkat! 5 bin TL maaşa çalışacak kimse bulunamıyor! Kursa gitmek yeterli...

Kursa katılan üretici Rüstem Aksu bu tür eğitimlerin kendileri açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Bu tür eğitimler hayat boyu öğrenmek açısından gerçekten faydalıdır. Hem ülke için hem üretici için hem de sektör için faydalıdır. İnsanların sürekli olarak yeni yeni bilgiler edinmesi ülke ekonomisine tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde büyük yarar sağlayacağına inanıyorum." dedi.