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    • Ekonomi
    • 05.04.2021 22:40
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    • 05.04.2021 22:40
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    İş arıyorsanız dikkat! 5 bin TL maaşa çalışacak kimse bulunamıyor! Kursa gitmek yeterli...

    İş sahibi olmak isteyen vatandaşlar için 5 bin TL maaşla iş imkanı! Erzincan'da hayvancılık yapanlar, aylık 5 bin TL ile çalışacak çoban bulamıyor. Küçükbaş yetiştirici ve üreticilerine göre; sektörde eleman bulmakta sıkıntılar yaşanıyor. Çoban maaşları 5 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Sürü Yönetimi Elemanı (çobanlık) kursuna giden vatandaşlar 104 saatlik kurs programının ardından mesleğe başlayabiliyor.

    takvim.com.tr
    İş arıyorsanız dikkat! 5 bin TL maaşa çalışacak kimse bulunamıyor!

    5 bin TL maaşa iş sahibi olmak mümkün! İş arayan vatandaşlar için dolgun maaşlı iş imkanı sağlanıyor, ancak üreticiler eleman bulmakta sıkıntı yaşıyor. Erzincan'da hayvancılık yapanlar, aylık 5 bin TL ile çalışacak çoban bulamıyor. Küçükbaş hayvan yetiştiricisi ve üretici Yakup Kalkan ise yüksek miktarda maaş verilmesi halinde bile çoban bulamadıklarını söyledi.

    Erzincan İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Konferans Salonunda Veteriner Hekim Metin Kaçar'ın eğitmenliğinde 104 saatlik "Sürü Yönetimi Elemanı (çobanlık)" kursu 45 kişilik katılımla gerçekleştirildi.

    Verilen eğitimi alan üretici çiftçilerin amacı daha az maliyetle daha fazla verim almak ve daha bilinçli üreticilik yapmak. Kurs boyunca sürekli soru cevap yapılarak küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin mesleki tüm yönleri ele alınıyor.

        104 saatlik kurs programının sonunda yapılacak sınavdan başarılı olarak kurslarını tamamlayan kursiyerler sertifika almaya hak kazanacak.

        Kursa katılan üretici Rüstem Aksu bu tür eğitimlerin kendileri açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Bu tür eğitimler hayat boyu öğrenmek açısından gerçekten faydalıdır. Hem ülke için hem üretici için hem de sektör için faydalıdır. İnsanların sürekli olarak yeni yeni bilgiler edinmesi ülke ekonomisine tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde büyük yarar sağlayacağına inanıyorum." dedi.

        Küçükbaş hayvan yetiştiricisi ve üretici Yakup Kalkan ise yüksek miktarda maaş verilmesi halinde bile çoban bulamadıklarını söyleyerek, "Bu sektörde çoban bulmada sıkıntılarımız var. Herkes bu mesleği yapmak istemiyor.

            Eleman bulmakta çok zorluk çekiyoruz. Yüklü meblağda alsalar bu işi yapmak istemiyorlar" diye konuştu. Yapılan eğitimler Erzincan İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Konferans Salonunda devam edecek.
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