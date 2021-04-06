Limak Holding'in Kurucu Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye ekonomisini, pandemi sürecini ve yeni yatırım planlarıyla ilgili özel açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Yatırımcının en büyük düşmanı faiz" dedi.
Merkez Bankası'nın son faiz artışı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Bizim ekonomide tek istediğimiz konu istikrarın sağlanmasıdır.
İstikrar nedir? Neyi bekleriz? Döviz sepetinin stabilize olmasını, enflasyon ve faizin düşmesini isteriz. Faiz işadamı ve yatırımın bir numaralı düşmanıdır. Dövizdeki hareketlenme ve enflasyon da beni en çok rahatsız eden konulardan biri...
Eğer bir ülkede döviz, enflasyon ve faiz birbirine paralel hareket ederse sadece Türk işadamı değil yabancı işadamı da yatırım odaklı olur.
Bunların içinde herhangi bir problem, yani üç ayaktan birinde herhangi birinde fazla hareket olursa bu yatırımcıları rahatsız eder.
Faiz ve dolar kurunda öngörünüz nedir?
Merkez Bankası'nın yüksek faiz artırımları sonucunda dolar 7.20 TL'ye kadar düştü ama sonra yeniden 8 TL'nin üzerine çıktı.
Ben kurun yine 7.20'lere kadar gerileyeceğini düşünüyorum.
Çünkü, bunun üzerindeki kurun ekonominin gereği değil psikolojik bir artış olduğunu görüyorum. Merkez Bankası başkanı açıklamalar yaparak piyasayı rahatlattı. Bu açıklamalarını sürdürürse biz yine istikrarı yakalarız.
15 Nisan'da Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz artışı beklemiyorum.
2023'TE DÜZE ÇIKARIZ
Kurun geldiği seviye ve faiz yatırımlarınızı nasıl etkiledi?
Bizim borçlarımızın önemli bir kısmı dövize endeksli... Ama yatırımlarımızın önemli bir bölümünde de gelirimiz döviz... Mesela, havalimanı, otoyollar, Çanakkale Köprüsü. Finansmanımız da gelirimiz de yabancı para. Ama bazı yatırımlarımızda, yabancı parayla borçlandık fakat gelirimiz TL... Örneğin, enerji yatırımları... Dövizdeki artış geri ödemede açık vermemize neden oluyor. Bankalarla yeni şartlara göre ödeme planlarını revize ederek, yolumuza devam ediyoruz.