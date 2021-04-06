Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 7.93 artışla 376.31 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 37.24 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 57.87 milyar dolara yükseldi.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de son 24 saatte yaklaşık 44 milyar dolar artışla 1.0 trilyon 978 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.