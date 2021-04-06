Sms ile Kredi Veren Bankalar

Teknoloji ve yazılım sistemlerinin de gelişmesiyle günümüzde birçok banka SMS ile anında kredi vermektedir. Bankanın özel müşterisi olanlar, telefonda süren kısa işlemlerle kısa sürede kredi başvurusu yapabilir, cevabını da aynı şekilde öğrenebilir. SMS ille kredi başvurusu yapmak en kısa süren işlemlerden biridir.

SMS Kredi Almanın Şartları Nelerdir?

SMS ile kredi başvurusu yapmak oldukça kolaydır. Ancak başvuru için gerekli şartları da yerine getirmek gerekmektedir. Bu şartlar;

• Başvuru yapanın 18 yaşından büyük olması,

• Kredi skorunun kredi almaya yetecek düzeyde olması,

• Belirli sayıda kredi başvurusu yapmış olmak, yani 12 ve üzerinde olan kredi başvuruları otomatik olarak olumsuz sonuçlanmaktadır.