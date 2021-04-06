Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bugün itibariyle "turkishsouq.com" platformu üzerinden İngiltere'den İtalya'ya, İsveç'ten Portekiz'e, Rusya'dan Avustralya'ya, Kanada'dan Brezilya'ya kadar 47 farklı ülkeye ürün ihraç edilir hale gelinmiştir." açıklamasında bulundu.
- Ekonomi
- 06.04.2021 11:23
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- Son Güncelleme:
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- 06.04.2021 11:23
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: “turkishsouq.com” platformu üzerinden 47 farklı ülkeye ihraç imkanı
Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: Bugün itibariyle “turkishsouq.com” platformu üzerinden İngiltere’den İtalya’ya, İsveç’ten Portekiz’e, Rusya’dan Avustralya’ya, Kanada’dan Brezilya’ya kadar 47 farklı ülkeye ürün ihraç edilir hale gelinmiştir.
Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bugün itibariyle "turkishsouq.com" platformu üzerinden İngiltere'den İtalya'ya, İsveç'ten Portekiz'e, Rusya'dan Avustralya'ya, Kanada'dan Brezilya'ya kadar 47 farklı ülkeye ürün ihraç edilir hale gelinmiştir." açıklamasında bulundu.