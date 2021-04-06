Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bugün itibariyle "turkishsouq.com" platformu üzerinden İngiltere'den İtalya'ya, İsveç'ten Portekiz'e, Rusya'dan Avustralya'ya, Kanada'dan Brezilya'ya kadar 47 farklı ülkeye ürün ihraç edilir hale gelinmiştir." açıklamasında bulundu.



TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN