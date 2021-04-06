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    • 06.04.2021 11:23
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    Bakan Karaismailoğlu açıkladı: “turkishsouq.com” platformu üzerinden 47 farklı ülkeye imkanı

    Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: Bugün itibariyle “turkishsouq.com” platformu üzerinden İngiltere’den ’ya, İsveç’ten Portekiz’e, Rusya’dan Avustralya’ya, Kanada’dan Brezilya’ya kadar 47 farklı ülkeye ürün edilir hale gelinmiştir.

    Bakan Karaismailoğlu açıkladı: 47 farklı ülkeye ihraç

    Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bugün itibariyle "turkishsouq.com" platformu üzerinden İngiltere'den İtalya'ya, İsveç'ten Portekiz'e, Rusya'dan Avustralya'ya, Kanada'dan Brezilya'ya kadar 47 farklı ülkeye ürün ihraç edilir hale gelinmiştir." açıklamasında bulundu.

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    Haberler Ekonomi Bakan Karaismailoğlu açıkladı: “turkishsouq.com” platformu üzerinden 47 farklı ülkeye ihraç imkanı