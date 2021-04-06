Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    45 milyon TL'lik fiyatı şaşırtıyor! semtindeki meşhur yalılardan biri satışa çıktı

    'un 'ndaki semtindeki meşhur yalılardan biri satışa çıktı. dergisinin haberine göre; 19. yüzyıl Neo-Osmanlı tarzında inşa edilmiş, ikinci derece tarihi eser olan yapı, 2014'te inşa edildiği dönemin mimarisine sadık kalınarak günümüz ihtiyaçlarına göre restore edilmiş. Kimin satışa çıkardığı gizleniyor. Satış fiyatı ise 44 milyon 750 bin lira.

    Yalınızca 45 milyon TL
    İstanbul'un 'ndaki semtindeki meşhur yalılardan biri satışa çıktı. Para dergisinin haberine göre; 19. yüzyıl Neo-Osmanlı tarzında inşa edilmiş, ikinci derece tarihi eser olan yapı, 2014'te inşa edildiği dönemin mimarisine sadık kalınarak günümüz ihtiyaçlarına göre restore edilmiş. Kimin satışa çıkardığı gizleniyor. Satış fiyatı ise 44 milyon 750 bin lira. Ahşap yapı, 5 katlı. İçinde 13 oda ve 9 banyo bulunuyor. 926 metrekarelik brüt alana sahip olan yapıda sauna, hamam, asansör, havuz gibi alanlar yer alıyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi 45 milyon TL'lik fiyatı şaşırtıyor! Beylerbeyi Yalıboyu semtindeki meşhur yalılardan biri satışa çıktı