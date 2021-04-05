"Hollanda merkezli bir bitcoin borsası olan BL3P, Litecoin'i (LTC) aşamalı olarak kaldırmaya karar verdiğini açıkladı, bu da ilgili LTC / EUR ticaret pazarının platformdan kaldırılacağı anlamına geliyor.

"Blok üretiminin merkezden uzaklaştırılmasının ardından, hem Cardano yönetimi hem de ağ tek bir idari merkezden uzaklaştırılacak. Bu Cardano için önemli bir kilometre taşını temsil ediyor.

"Amerika'nın küresel lider yatırım bankacılığı, menkul kıymetler ve yatırım yönetimi devi Goldman Sachs dün , özel servet yönetimi müşterilerine Bitcoin ve diğer dijital varlık yatırımlarını Q2 2021'de sunmaya başlayacağını duyurdu."