Kripto para uygulaması Paribu dün gece saatlerinden itibaren sosyal medyada çok konuşulanlar arasında yer aldı. Uygulamayı kullanamayanlar arama motorları üzerinden Paribu çöktü mü sorusuna yanıt arıyor. Konu hakkında araştırmalar artış gösterdi. Peki, Paribu neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? İşte merak edilenler...
PARİBU ÇÖKTÜ MÜ?
Paribu dün gece saatlerinden itibaren sosyal medyada çok konuşuldu. Uygulamayı aktif olarak kullananlar çeşitli problem yaşadıklarını ifade etti.
İşte yapılan açıklama;
BİTCOİN 58,000 DOLAR DÜZEYİNE DÖNDÜ
Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, Mart ortasında gördüğü 61,683.86 dolarlık yeni zirveden 52,000 dolara kadar indikten sonra toparlandığı 60,000 dolarda gelen kar satışlarıyla 58,000 dolara döndü. Bitcoin'in 60,000 doların üzerini gördüğü 1 Nisan'da 1.99 trilyon dolara tırmanan toplam piyasa hacmi de yeni haftaya 1.93 trilyon dolarda başladı.
Son 24 saat içinde 57,967.28 ve 58,913.75 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.21 artışla 58,147.14 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 4.74 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, 1.0 trilyon 86.54 milyar dolar düzeyindeydi.
Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 1.20 artışla 2,051.22 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 20.86 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 236.82 milyar dolara yükseldi.