Yeni ayın ilk günlerinden itibaren evde bakım maaşı yatan iller merak konusu olmaya devam ediyor. Belirlenen tarihlerde her ay ödemeler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay yapılıyor. Bilindiği üzere evde bakım aylığı bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere veriliyor. Peki, nisan ayı evde bakım aylığı ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından maaşlar ayın ortalarında itibaren il il hesaplara yatırılıyor.