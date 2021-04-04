22 ayar bilezik, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu sorusu yeni haftanın ilk saatleriyle beraber çok araştırılanlar arasındaki yerini koruyor. Cuma günü kapanışta Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı yüzde 0,27 artışla 453,20 liradan tamamlamıştı. Aynı zamanda iç piyasada, gram altın 455 liraya, çeyrek altın 747 liraya, Cumhuriyet altını da 2,973 liraya yükselmişti. Altın piyasasında, en düşük 446 bin 741 lirayı, en yüksek ise 451 bin 550 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 447 liradan tamamlamıştı. İşte 22 ayar bilezik, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları
ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı cuma günü yüzde 0,27 artışla 453,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, cuma günü kapanışta çeyrek altın 734,00 lira, Cumhuriyet altını 3.006,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,27 yükselişle 453,20 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 447 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 447 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 446 bin 741 lirayı, en yüksek ise 451 bin 550 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 447 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 271 milyon 996 bin 448,25 lira, işlem miktarı ise 602,33 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 289 milyon 517 bin 892,45 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.