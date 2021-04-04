Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 05.04.2021 06:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.04.2021 06:29
    ABONE OL

    5 Nisan anlık alış satış fiyatları: 22 ayar bilezik, yarım, gram, çeyrek ne kadar oldu?

    Son günler fiyatları inişli ve çıkışlı seyriyle küçük ve büyük ölçekteki yatırımcının dikkatini üzerine çekti. Bu bağlamda da nda yaşanan son gelişmeler sabah saatleriyle araştırılıyor. İstanbul 'da, cuma günü kapanışta çeyrek altın 734,00 lira, 3.006,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,27 yükselişle 453,20 liradan işlem görmüştü. Peki, 22 ayar bilezik, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Nisan anlık altın alış satış fiyatları

    5 Nisan anlık altın alış satış fiyatları ne kadar oldu?

    22 ayar bilezik, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu sorusu yeni haftanın ilk saatleriyle beraber çok araştırılanlar arasındaki yerini koruyor. Cuma günü kapanışta Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı yüzde 0,27 artışla 453,20 liradan tamamlamıştı. Aynı zamanda iç piyasada, gram altın 455 liraya, çeyrek altın 747 liraya, Cumhuriyet altını da 2,973 liraya yükselmişti. Altın piyasasında, en düşük 446 bin 741 lirayı, en yüksek ise 451 bin 550 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 447 liradan tamamlamıştı. İşte 22 ayar bilezik, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları

    ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı cuma günü yüzde 0,27 artışla 453,20 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, cuma günü kapanışta çeyrek altın 734,00 lira, Cumhuriyet altını 3.006,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,27 yükselişle 453,20 liradan işlem gördü.

    ALTININ KİLOGRAMI 447 BİN LİRAYA GERİLEDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 447 bin liraya geriledi.

    Altın piyasasında, en düşük 446 bin 741 lirayı, en yüksek ise 451 bin 550 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 447 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 271 milyon 996 bin 448,25 lira, işlem miktarı ise 602,33 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 289 milyon 517 bin 892,45 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

        EMTİA PİYASALARI

        Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) bakanlarının Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC) toplantısında, uygulanmakta olan petrol üretim kısıntısının üç aylık dönemde kademeli olarak azaltılması kararının ardından yükselen Brent petrolün varil fiyatı 66 doları aştı.

        Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;

        - Brent petrol yüzde 2.51 artışla 66.27 dolar,

        - Batı Teksas yüzde 0.13 artışla 61.45 dolar,

        - altın yüzde 1.28 artışla 1,751.88 dolar,

        - gümüş yüzde 2.30 artışla 25.54 dolar,

        - bakır yüzde 0.05 düşüşle 8.805.00 dolar,

        - platin yüzde 2.51 artışla 1,244.68 dolar,

        - paladyum yüzde 1.75 artışla 2,715.08 dolar düzeyindeydi.

        ABD'de petrol sondaj kule sayısı, 1 Nisan'da sona eren haftada, önceki haftaya göre 13 adet artışla 337'ye yükseldi.

        Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde ABD doğalgaz sondaj kule sayısı ise 1 adet düşüşle 91'e gerilerken, petrol ile gaz karışımı kule sayısı da 1 adet artışla 2 adete yükseldi ve böylece toplam sondaj kule sayısı 430 adete yükseldi. Baker Hughes verilerine göre, toplam sondaj kule sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 234 adet azaldı.

        Bunun yanında, Kanada'daki toplam sondaj kule sayısı da 12 adet azalarak 69 adete geriledi. Bu dönemde petrol sondaj kule sayısı 7 adet, doğalgaz kule sayısı da 5 adet azaldı ve toplamda yıllık eksilme de 28 adet oldu.

            ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 26 Mart'ta biten haftada 0.9 milyon varil düşüşle 501.8 milyon varile geriledi.

            Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre de, ABD genelinde ham petrol stokları 26 Mart'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 3 milyon 910 bin varil yükseldi ve aynı haftada, benzin stokları 6 milyon 21,000 varil gerilerken, damıtılmış petrol ürünü rezervleri ise 2 milyon 595,000 varil yükseldi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Ekonomi 5 Nisan anlık altın alış satış fiyatları: 22 ayar bilezik, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?