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    • Ekonomi
    • 05.04.2021 10:49
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    • 05.04.2021 10:49
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    KÇÖ ve , ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor?

    Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşlarının yatırılacağı tarih yeni haftanın ilk günü yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, KÇÖ ve , ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

    KÇÖ ve işsizlik maaşı ne zaman yatırılacak?

    Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşına ilişkin mart ayı ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin yatırılacağı günü açıkladı. Peki, KÇÖ ve işsizlik maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

    KÇÖ VE İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin bugün hesaplara yatacağını duyurdu.

    Mart ayına ilişkin ödemelerinin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, "Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz" dedi.

    KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında kısa çalışma ödeneği ile ilgili, 'Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz.' dedi.

    Tüm dünyada toplum sağlığı ve günlük hayatı olumsuz etkileyen Kovid-19 salgının yıkıcı etkilerini bertaraf etmek için mart 2020'de açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" Paketi ile birçok destek ve teşvik hayata geçildi. Bu kapsamda kısa çalışma uygulamasından yararlanma şartları da kolaylaştırıldı.

        İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI

        Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
        Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
        Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
        Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

        İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE BAŞVURU

        Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

        İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

        İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE HAK KAZANANLARA SUNULAN HİZMETLER

        İşsizlik Ödeneği
        Genel Sağlık Sigortası Primleri
        Yeni bir iş bulma
        Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi

            İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN SÜRESİ

            hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

            600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
            900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
            1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

            süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.
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            Haberler Ekonomi KÇÖ ve işsizlik maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor?