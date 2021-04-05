Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşına ilişkin mart ayı ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin yatırılacağı günü açıkladı. Peki, KÇÖ ve işsizlik maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? İşte detaylar...
KÇÖ VE İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin bugün hesaplara yatacağını duyurdu.
Mart ayına ilişkin ödemelerinin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, "Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz" dedi.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında kısa çalışma ödeneği ile ilgili, 'Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz.' dedi.
Tüm dünyada toplum sağlığı ve günlük hayatı olumsuz etkileyen Kovid-19 salgının yıkıcı etkilerini bertaraf etmek için mart 2020'de açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" Paketi ile birçok destek ve teşvik hayata geçildi. Bu kapsamda kısa çalışma uygulamasından yararlanma şartları da kolaylaştırıldı.