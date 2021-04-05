Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 05.04.2021 10:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.04.2021 10:33
    ABONE OL

    Fındık fiyatları ne kadar oldu? 5 Nisan Pazartesi , Giresun, Ünye, fındık borsalarında fındık kaç lira?

    5 Nisan Pazartesi fındık fiyatları ne kadar oldu? Sorusu arama motorlarında aratılmaya başlandı. Alıcılar kadar üreticiler de her gün güncel fındık fiyatlarını takip ediyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, birçok tarım ürününde olduğu gibi Türkiye’nin milli ve stratejik ürünü olan fındığı da olumsuz etkiledi. Bu durum fiyatlara da yansıyacak. Peki, Fındık fiyatları yükseliyor mu düşüyor mu? ? İşte , Samsun, Çarşamba, , , Ünye, Giresun, , , , Akçakoca, Terme ve Trabzon güncel fındık fiyatları...

    takvim.com.tr
    5 Nisan fındık fiyatları ne kadar oldu?

    Güncel fındık fiyatları vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Oldukça faydalı bir yiyecek olan fındığın fiyatları da değişiklik gösteriyor. Alıcılar kadar üretici de her gün güncel fiyatların ne kadar olduğunu yakından takip ediyor. Binlerce kişi arama motorları üzerinden Fındık fiyatları Fiskobirlik, 5 Nisan Pazartesi Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira? Sorgulamaları sıklıkla yapılır oldu.

    5 NİSAN PAZARTESİ İL İL FINDIK FİYATLARI LİSTESİ

    ÜNYE FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,50 TL

    TERME FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL

    ORDU FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL

    FATSA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,00 TL

    ÜNYE FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,50 TL

    SAMSUN FINDIK FİYATLARI: 22,00 TL - 23,50 TL

    GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 22,50 TL - 25,50 TL

        AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 18,40 TL - 23,80 TL

        DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 18,40 TL - 23,80 TL

        KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL

        SAKARYA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,75 TL

        ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,50 TL

        TRABZON FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,00 TL

        ZONGULDAK FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi Fındık fiyatları ne kadar oldu? 5 Nisan Pazartesi Ordu, Giresun, Ünye, Zonguldak fındık borsalarında fındık kaç lira?