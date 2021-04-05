Güncel fındık fiyatları vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Oldukça faydalı bir yiyecek olan fındığın fiyatları da değişiklik gösteriyor. Alıcılar kadar üretici de her gün güncel fiyatların ne kadar olduğunu yakından takip ediyor. Binlerce kişi arama motorları üzerinden Fındık fiyatları Fiskobirlik, 5 Nisan Pazartesi Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira? Sorgulamaları sıklıkla yapılır oldu.
5 NİSAN PAZARTESİ İL İL FINDIK FİYATLARI LİSTESİ
ÜNYE FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,50 TL
TERME FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL
ORDU FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL
FATSA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,00 TL
ÜNYE FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,50 TL
SAMSUN FINDIK FİYATLARI: 22,00 TL - 23,50 TL
GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 22,50 TL - 25,50 TL