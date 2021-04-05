Güncel fındık fiyatları vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Oldukça faydalı bir yiyecek olan fındığın fiyatları da değişiklik gösteriyor. Alıcılar kadar üretici de her gün güncel fiyatların ne kadar olduğunu yakından takip ediyor. Binlerce kişi arama motorları üzerinden Fındık fiyatları Fiskobirlik, 5 Nisan Pazartesi Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira? Sorgulamaları sıklıkla yapılır oldu.