Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,83 değer kazanarak 5 Nisan'ı 1.442,06 puandan noktaladı.
İŞLEM HACMİ NE KADAR OLDU?
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,88 puan artarken, toplam işlem hacmi 16,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
KAZANDIRAN SEKTÖR
Bankacılık endeksi yüzde 0,48 ve holding endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,15 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 2,30 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.
GÖZLER O RAPORLARA ÇEVRİLDİ
Analistler, yarın yayımlanacak Dünya Ekonomik Görünüm Raporu ve Küresel Finansal İstikrar Raporu'nun yanı sıra Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ın, IMF ile Dünya Bankası'nın gerçekleştirdiği Bahar Toplantıları kapsamında düzenlenecek etkinlikte yapacakları konuşmanın da yatırımcıların gündeminde olacağını belirtti.