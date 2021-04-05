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    • Ekonomi
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    • 05.04.2021 19:26
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    İstanbul 5 Nisan'ı yükselişle tamamladı! son durum

    Son dakika haberleri... Borsa İstanbul'da endeksi, yüzde 0,83 değer kazanarak 5 Nisan'ı 1.442,06 puandan noktaladı. BIST 100'de sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,15 ile bilişim olurken en çok kaybettiren ise yüzde 2,30 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

    AA
    Borsa yükseldi!

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,83 değer kazanarak 5 Nisan'ı 1.442,06 puandan noktaladı.

    İŞLEM HACMİ NE KADAR OLDU?
    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,88 puan artarken, toplam işlem hacmi 16,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    KAZANDIRAN SEKTÖR
    Bankacılık endeksi yüzde 0,48 ve holding endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,15 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 2,30 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

    GÖZLER O RAPORLARA ÇEVRİLDİ
    Analistler, yarın yayımlanacak Dünya Ekonomik Görünüm Raporu ve Küresel Finansal İstikrar Raporu'nun yanı sıra Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ın, IMF ile Dünya Bankası'nın gerçekleştirdiği Bahar Toplantıları kapsamında düzenlenecek etkinlikte yapacakları konuşmanın da yatırımcıların gündeminde olacağını belirtti.

        Veri gündeminde ise yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Çin'de açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, ABD'de JOLTS açık iş sayısının öne çıktığını bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.465 seviyesinin direnç, 1.340 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.
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