İhracatta işlem kolaylaşacak | 5 NİSAN 2021 EKONOMİ HABERLERİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatçıların yerleşik olduğu yerlerden sıfır bürokrasiyle beyanname açabilmesini sağlamak, gümrüklerin iş yükünü azaltmak amacıyla 'Kolay İhracat Noktaları'nı hayata geçirdiklerini söyledi. Pekcan, "Güvenliği üst seviyede tutarak ihracatta transit prosedürlerini önemli ölçüde azaltıyoruz" dedi.
KURUMLAR VERGİSİ KADEMELİ İNECEK
Kurumlar Vergisi'nde kademeli düşüşe gidilecek. Meclis'e sunulan teklifte bu yıl kazançları için Kurumlar Vergisi yüzde 25 öngörülmekle beraber, 2022'de yüzde 23 olmak üzere sektörel ve alan bazlı çalışmayla ilerleyen yıllarda vergi yükünün hafifletilmesi planlanıyor. İstanbul Finans Merkezi'nde yer alacak şirketler için de 10 yıl boyu vergide yüzde 100 indirim sağlanacak. (Hazal ATEŞ)
OTOMOTİV GAZA BASTI
Türkiye otomotiv endüstrisinin Mart ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 40 artarak 2.9 milyar dolar oldu. Otomotiv endüstrisi, tarihindeki en yüksek ikinci Mart ayı ihracat rakamına ulaştı. Türkiye ihracatından yüzde 17 pay alan sektörün ilk çeyrekte aylık ortalama ihracatı 2.56 milyar dolar olarak gerçekleşti.
NÜKLEERDE YERLİ HAMLE
Akkuyu NGS'de 3 ünitede inşaat çalışmaları aynı anda sürerken, yerli firmaların da yüzü güldü. 400 farklı sektörde 4 milyar dolarlık ihaleye çıkıldı, inşaat için kullanılan malzemelerin yüzde 40'ı Türk firmalardan alındı. Nükleer Mühendisler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Korcan Kayrın, "Projenin 20 milyar dolar olacağı düşünülürse elde edilecek daha çok iş fırsatı olacak" dedi. (Hazal ATEŞ)
SALEPTE KİLO FİYATI 500 TL
Metrekareye düşen gelir bazında oldukça kârlı olan salep, bu sene de üreticinin yüzünü güldürmek için hasat zamanını bekliyor. Son yıllarda oldukça artan salep üreticisi sayısına rağmen, kuru salebin kilosu 500 TL'ye kadar satılabiliyor.
ADIYAMAN'A DE
Cengiz Holding'in 110 milyon dolarlık yatırımla faaliyete geçirdiği Adıyaman Bakır İşletmesi Konsantratör Tesisi, Türkiye'nin yıllık bakır ihtiyacı olan 450 bin tonun 18 bin 500 tonunu tek başına karşılıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 'istihdamda eğitim' hareketiyle yatırımlar için rol model olan tesis, ilin sanayileşme potansiyelini ortaya çıkardı. 2018'de faaliyete başlayan işletme yatırımlara sosyal sorumluluk bilincine sahip bir model kazandırırken, Adıyaman bu yeni yatırım modelinin etkisiyle sanayi yatırımlarında Güneydoğu Anadolu'nun ilk 5 kenti arasında yer almayı başardı. Tesis, bölgenin en büyük tesisi olarak doğrudan yatırım döneminde bin 100, işletme döneminde ise 450 kişiye iş imkanı sağlıyor. Sıfır Atık Belgesi sahibi tesisin ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 3 yılda 5 bin fidan dikimi yapılırken, işletme süresince yaklaşık 70 bin ağaç dikilmesi hedefleniyor.
İKİNCİ EL OTOYU ARAŞTIRIN
Son dönemde ikinci el piyasasında hasarlı araçların arttığının altını çizen galerici Tamer Ertuğ, ikinci el araç alacak vatandaşların galericiye ya da sigortacıya danışması gerektiğini söyledi. Piyasada ağır hasarlı çok sayıda araç olduğuna dikkat çeken Ertuğ, "Vatandaşlar aldıkları arabayı 5664'ten sorgulasın" dedi.
ÜRETİCİYE MASKELİ KAZANÇ
Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, ilk çeyrekte yüzde 11.6 artışla 4 milyar 707 milyon, geçen ay ise yüzde 38.7 artışla 1 milyar 677 milyon dolarlık ihracat yaptı. İlk çeyrekte maske ve koruyucu giysi ihracatı, ülkeye 138.1 milyon dolarlık döviz kazandırdı. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, "Medikal ürünlerin ihracata katkısı sürüyor" dedi.
KURUMLAR VERGİSİ KADEMELİ İNECEK
Kurumlar Vergisi'nde kademeli düşüşe gidilecek. Meclis'e sunulan teklifte bu yıl kazançları için Kurumlar Vergisi yüzde 25 öngörülmekle beraber, 2022'de yüzde 23 olmak üzere sektörel ve alan bazlı çalışmayla ilerleyen yıllarda vergi yükünün hafifletilmesi planlanıyor. İstanbul Finans Merkezi'nde yer alacak şirketler için de 10 yıl boyu vergide yüzde 100 indirim sağlanacak. (Hazal ATEŞ)
OTOMOTİV GAZA BASTI
Türkiye otomotiv endüstrisinin Mart ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 40 artarak 2.9 milyar dolar oldu. Otomotiv endüstrisi, tarihindeki en yüksek ikinci Mart ayı ihracat rakamına ulaştı. Türkiye ihracatından yüzde 17 pay alan sektörün ilk çeyrekte aylık ortalama ihracatı 2.56 milyar dolar olarak gerçekleşti.
NÜKLEERDE YERLİ HAMLE
Akkuyu NGS'de 3 ünitede inşaat çalışmaları aynı anda sürerken, yerli firmaların da yüzü güldü. 400 farklı sektörde 4 milyar dolarlık ihaleye çıkıldı, inşaat için kullanılan malzemelerin yüzde 40'ı Türk firmalardan alındı. Nükleer Mühendisler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Korcan Kayrın, "Projenin 20 milyar dolar olacağı düşünülürse elde edilecek daha çok iş fırsatı olacak" dedi. (Hazal ATEŞ)
SALEPTE KİLO FİYATI 500 TL
Metrekareye düşen gelir bazında oldukça kârlı olan salep, bu sene de üreticinin yüzünü güldürmek için hasat zamanını bekliyor. Son yıllarda oldukça artan salep üreticisi sayısına rağmen, kuru salebin kilosu 500 TL'ye kadar satılabiliyor.
ADIYAMAN'A DE
Cengiz Holding'in 110 milyon dolarlık yatırımla faaliyete geçirdiği Adıyaman Bakır İşletmesi Konsantratör Tesisi, Türkiye'nin yıllık bakır ihtiyacı olan 450 bin tonun 18 bin 500 tonunu tek başına karşılıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 'istihdamda eğitim' hareketiyle yatırımlar için rol model olan tesis, ilin sanayileşme potansiyelini ortaya çıkardı. 2018'de faaliyete başlayan işletme yatırımlara sosyal sorumluluk bilincine sahip bir model kazandırırken, Adıyaman bu yeni yatırım modelinin etkisiyle sanayi yatırımlarında Güneydoğu Anadolu'nun ilk 5 kenti arasında yer almayı başardı. Tesis, bölgenin en büyük tesisi olarak doğrudan yatırım döneminde bin 100, işletme döneminde ise 450 kişiye iş imkanı sağlıyor. Sıfır Atık Belgesi sahibi tesisin ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 3 yılda 5 bin fidan dikimi yapılırken, işletme süresince yaklaşık 70 bin ağaç dikilmesi hedefleniyor.
İKİNCİ EL OTOYU ARAŞTIRIN
Son dönemde ikinci el piyasasında hasarlı araçların arttığının altını çizen galerici Tamer Ertuğ, ikinci el araç alacak vatandaşların galericiye ya da sigortacıya danışması gerektiğini söyledi. Piyasada ağır hasarlı çok sayıda araç olduğuna dikkat çeken Ertuğ, "Vatandaşlar aldıkları arabayı 5664'ten sorgulasın" dedi.
ÜRETİCİYE MASKELİ KAZANÇ
Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, ilk çeyrekte yüzde 11.6 artışla 4 milyar 707 milyon, geçen ay ise yüzde 38.7 artışla 1 milyar 677 milyon dolarlık ihracat yaptı. İlk çeyrekte maske ve koruyucu giysi ihracatı, ülkeye 138.1 milyon dolarlık döviz kazandırdı. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, "Medikal ürünlerin ihracata katkısı sürüyor" dedi.