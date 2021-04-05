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    Fatura çarpmasın! Elektrik faturası nasıl düşürülür? İşte ipuçları...

    Elektrik tüketimi, evde alınacak küçük tasarruf önlemleriyle azaltılabilir. Peki, elektrik faturası nasıl düşürülür? İşte faturayı aylık 95 lira düşürebilecek ipuçları...

    Fatura çarpmasın

    Haftada 3 gün fırın kullanan bir tüketici için bunun faturaya yansıması 31,96 lirayı buluyor. Bu sayı haftada 1'e çekildiğinde faturada fırının payı da 21,31 lira düşüşle 10,65 liraya iniyor.



    Haftada 4 kez çamaşır makinesi çalıştıran kişi bunun için ayda 9,99 lira harcarken, makineyi tam doldurarak bu sayıyı 3'e indirmek 2,5 lira tasarruf ettirerek rakamı 7,49 liraya düşürüyor.

    Elektrik süpürgesini haftada 3 yerine 2 kez kullanmak, aylık elektrik faturasında bu kaleme ödenen rakamı 5,11 liradan 3,41 liraya indiriyor. 1,7 lira tasarruf sağlanıyor.



    Her gün yarım saat su ısıtıcısı çalıştırmak aylık faturaya 21,88 lira ekliyor. Su ısıtıcısı günde 10-12 dakika kullanılırsa rakam 8,75 liraya kadar geriliyor. 13,13 lira cepte kalıyor.

    Tost makinesini haftada 4 defa çalıştıran ayda 5,68 lira öderken, kullanım sayısını 2'ye çekmek rakamı da 2,84 liraya düşürüyor.

    Günde 3 saatlik kullanımla ayda 48 lira harcayan klasik ampulleri, LED ampul ile değiştirerek sağlanacak tasarruf 30 lirayı buluyor.



        Bulaşık makinesini tam kapasite doldurarak ayda 8, ütüyü işlem bitmeden 5 dakika önce prizden çekip tabanındaki ısıyı kullanarak ayda 5, buzdolabını güneş olmayan noktada, duvara en az 10 cm uzaklıkta koyarak ayda 11 lira tasarruf edilebiliyor.




        UYKU MODUNA DİKKAT!
        İngiltere'de gerçekleştirilen bir araştırma, elektrik faturasının 5'te 1'inin uyku modunda (standby) bırakılan cihazlardan kaynaklandığını gösterdi. Elektrik harcamasına en fazla katkıda bulunan cihazlar uydu kutuları, TV'ler, mikrodalga fırınlar ve oyun konsolları olarak sıralanırken; bilgisayar, bulaşık makinesi, yazıcı ve telefon şarj cihazlarının da kullanımda olmasalar bile para harcadığı belirtildi. Uzmanlar, bu tür cihazların tamamen kapatılmasını, hatta fişten çekilmesini önerdi.

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        Haberler Ekonomi Fatura çarpmasın! Elektrik faturası nasıl düşürülür? İşte ipuçları...