Fatura çarpmasın! Elektrik faturası nasıl düşürülür? İşte ipuçları...

Haftada 3 gün fırın kullanan bir tüketici için bunun faturaya yansıması 31,96 lirayı buluyor. Bu sayı haftada 1'e çekildiğinde faturada fırının payı da 21,31 lira düşüşle 10,65 liraya iniyor.
Haftada 4 kez çamaşır makinesi çalıştıran kişi bunun için ayda 9,99 lira harcarken, makineyi tam doldurarak bu sayıyı 3'e indirmek 2,5 lira tasarruf ettirerek rakamı 7,49 liraya düşürüyor.
Elektrik süpürgesini haftada 3 yerine 2 kez kullanmak, aylık elektrik faturasında bu kaleme ödenen rakamı 5,11 liradan 3,41 liraya indiriyor. 1,7 lira tasarruf sağlanıyor.
Her gün yarım saat su ısıtıcısı çalıştırmak aylık faturaya 21,88 lira ekliyor. Su ısıtıcısı günde 10-12 dakika kullanılırsa rakam 8,75 liraya kadar geriliyor. 13,13 lira cepte kalıyor.
Tost makinesini haftada 4 defa çalıştıran ayda 5,68 lira öderken, kullanım sayısını 2'ye çekmek rakamı da 2,84 liraya düşürüyor.
Günde 3 saatlik kullanımla ayda 48 lira harcayan klasik ampulleri, LED ampul ile değiştirerek sağlanacak tasarruf 30 lirayı buluyor.