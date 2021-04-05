Fatura çarpmasın! Elektrik faturası nasıl düşürülür? İşte ipuçları...







UYKU MODUNA DİKKAT!

İngiltere'de gerçekleştirilen bir araştırma, elektrik faturasının 5'te 1'inin uyku modunda (standby) bırakılan cihazlardan kaynaklandığını gösterdi. Elektrik harcamasına en fazla katkıda bulunan cihazlar uydu kutuları, TV'ler, mikrodalga fırınlar ve oyun konsolları olarak sıralanırken; bilgisayar, bulaşık makinesi, yazıcı ve telefon şarj cihazlarının da kullanımda olmasalar bile para harcadığı belirtildi. Uzmanlar, bu tür cihazların tamamen kapatılmasını, hatta fişten çekilmesini önerdi.



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