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    • Ekonomi
    • 04.04.2021 08:55
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    • 04.04.2021 09:04
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    Koronavirüs milyarderlere yaradı! Servetlerine servet kattılar

    Dünyayı bir yılı aşkın süredir ele geçiren yeni tip koronavirüs nedeniyle milyonlarca kişi işsiz kalırken başta teknoloji şirketlerinin patronları olmak üzere milyarderler servetlerini katlayarak daha da zenginleştiler. Yayınlanan rapora göre salgını sürecinde milyarderlerin servetleri 4 trilyon dolar arttı. İşte

    "Business Insider" internet sitesinin haberine göre, Politika Araştırmaları Enstitüsünün (IPS) salgının hızla yayıldığı 18 Mart 2020-18 Mart 2021'i kapsayan raporunda, 2 bin 365 milyarderin, servetlerine yüzde 54'lük bir artışla 4 trilyon dolar daha eklediği belirtildi.



    Raporda, en zengin 20 milyarderin de yüzde 68 artışla 742 milyar dolar daha kazandığı kaydedildi.


    İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam da 2021'in başında yayımladığı raporda, milyarderlerin gelirlerine yaklaşık 3,9 trilyon dolar ekledi.



        Raporda, bu parayla hem dünyada virüs yüzünden kimsenin yoksullaşmaması sağlanabileceği hem de herkese yetecek sayıda aşı satın alınabileceği ifade edilmişti.

        ATF DE YAYINLAMIŞTI
        Geçtiğimiz günlerde de Washington merkezli Politika Araştırmaları Enstitüsü, ABD'li zenginlerin servetlerini yayınlamıştı.

        MUSK, İKİNCİ SIRAYA ÇIKTI
        Yayınlanan rapora göre Elon Musk, ise servetini 24,6 milyar dolardan 126 milyar dolara taşıyarak servetini yüzde 413 arttırırken Microsoft'un sahini Bill Gates'i geride bırakarak ikinci sıraya yerleşti.

            YÜZDE 575 ARTIŞ
            Quicken Loans şirketinin CEO'su Dan Gilbert, 6,5 milyar dolarlık serveti, 37 milyar doların üzerinde arttırarak, yani yüzde 575 artışla, 43,9 milyar dolarlık servete ulaştı.

            İŞTE DÜNYANIN EN ZENGİN 5 İNSANI VE SERVETLERİ
            Amazon'un sahibi Jeff Bezos ise 182 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginleri arasında birinci sıradaki yer alıyor.

            Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın patronu Elon Musk, 2020'de servetine 100 milyar dolar daha ekleyip 127.9 milyar dolara çıkararak geçtiğimiz günlerde ikinci sıraya yükseldi.

                Microsoft'un kurucusu Bill Gates üçüncü sırada yer alıyor. Kısa bir süre önce en zengin ikinci kişi olan Gates'in serveti 127 milyar 700 milyon dolar seviyesinde.

                Louis Vuitton'un sahibi Fransız iş insanı Bernard Arnault, gelirlerinde düşüş yaşasa da 105 milyar dolarlık toplam servetiyle dördüncü sırada yer alıyor.

                Facebook'un kurucusu, Whatsapp ve Instagram'ın sahibi Mark Zuckerberg, servetiyle beşinci sırada yer alıyor. Zuckerberg'in toplam serveti yaşanan düşüşe rağmen 102 milyar dolar şeklinde açıklandı.
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