İzmir'de, depremin etkisiyle Bornova, Bayraklı gibi yüksek katlı yapıların konumlandığı bölgeler yerine müstakil yapıların olduğu bölgelerin talep edildiğini belirten Maya, "Konut fiyatlarındaki artışa kıyasla, kiralardaki artışın daha düşük kalması, ayrıca konut talebinin deprem gibi nedenlerle daha yüksek oranlarda artış göstermiş olması İzmir'de geri dönüş süresini ortalama 2-3 yıl aralığında uzattı. Mersin'de ise, yazlık bölgelere talep artışı geri dönüş sürelerine yansıdı, 2-3 yıl uzadı. Gaziantep ve Konya gibi illerde de benzer şekilde 2-3 yıl aralığında, Bursa, Antalya, Ankara ve Kocaeli gibi büyük illerde yaklaşık 1-2 yıl aralığında uzadığı gözlemleniyor" ifadelerini kullandı.