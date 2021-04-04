Devletten esnafa 4 kalem yardım! Bir yenisi daha eklendi: İki ayda 3 bin lira ödenecek! Nisan ve Mayıs aylarında...

Türkiye'de pandemi sonrasında birçok kesime önemli destekler verilmeye devam ediyor. İşçiye işverene ve hane halklarına sağlanan desteklerle birlikte esnafa da özel programlar açıklanıyor.
TEKLİF HAZIR
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in ilgili yazısı şöyle; Başta yeme içme sektörü olmak üzere küçük esnafa hem hibe hem de prim destekleri devam ediyor. Küçük esnafa sağlanan hibe ve kira desteği ile ciro desteğinin başvuru süresi Nisan'a uzatılırken, şimdi de Nisan ve Mayıs ayları için lokanta ve kafelere prim ve nakit desteği geliyor.
Bunun için TBMM'ye yasa teklifi de sunuldu. Böylece Nisan ve Mayıs aylarında kısa çalışma sonrası verilen normalleşme desteğinden yararlanamayan kafe ve restoran çalışanlarının primlerini İŞKUR karşılayacak.
Bu süre içinde ücretsiz izine çıkacak personele de işçi başına 1.500 TL ödenecek. Böylece işçiler iki ay için 3 bin lira alacak. Prim desteği ise 1.341 TL'yi bulacak. İşte esnaf için uygulanan destekler:
1. KİRA VE HİBE DESTEĞİ
Kimler yararlanacak: Basit usulde vergilendirilen küçük esnaf. (Terzi, berber, kantinci, çay ocağı, kıraathane, kahvehane, kafe işletenler, kırtasiye gibi)
Ne ödenecek: 3 ay boyunca ayda 1.000 lira hibe desteği. Ayrıca yine 3 ay boyunca aylık büyükşehirlerde 750 lira, diğer şehirlerde 500 lira kira desteği.
Nasıl başvurulacak: 30 Nisan'a kadar e-Devlet üzerinden başvurulacak.