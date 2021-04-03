Galericiler "Kredi faizleri arttı. Yasaklar geri geldi, insan hareketliliği azaldı. 100 bin TL altındaki arabalar satılıyor. Ancak şu iyi bir araba için 150 bin TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor, bu da durgunluğa sebep oluyor" şeklinde konuşuyor.

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