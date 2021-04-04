İnternet bankacılığı kullanıcısı tüketici, rızası dışından hesabından çekilen 58 bin liranın peşine düştü. Mahkemenin 'haksızsın' dediği tüketiciye, müjdeli haber Bölge Adliye Mahkemesi'nden geldi. Mahkeme; internet bankacılığı vasıtasıyla hesaptan izinsiz çekilen paradan bankanın sorumlu olduğuna hükmetti.
Akıllara durgunluk veren olayda, gözünü kestirdikleri iş adamının cep telefonunu kendilerine yönlendiren dolandırıcılar, hesaptan 96 bin lirayı başka şubelerdeki üçüncü kişilerin hesabına gönderdi.
EFT'den bankadan gelen elektronik posta ile haberdar olan işadamı, hemen bankayı arayarak hesabından çekilen paraya bloke koydurdu.