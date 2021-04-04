Bankanın ihmalinin çok büyük olduğunu, kendisinin EFT işlemleri için aranmadığını, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesi işyerinde ve işinin başında olması gerekirken işlerinden geri kaldığını, maddi olduğu kadar manevi olarak da yıpranmasına neden olduğunu belirterek banka aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açtı.