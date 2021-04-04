Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 04.04.2021 16:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.04.2021 16:05
    ABONE OL

    yayınlandı! de gıda ürünlerinde fırsatlar!

    Merakla ve heyecanla beklenen yayınlandı ve vatandaşlar tarafından hemen incelenmeye başlandı. Her Salı ve Cuma günleri birbirinden güzel ürünleri uygun fiyat ile satıla sunan marketlere bu Salı yine gıda ürünlerinde kampanyalı pek çok seçenek vatandaşları bekliyor. Stoklarla sınırlı olan ürünlerden alacaklarını belirlemek isteyenler güncel kataloğu sıklıkla araştırır oldu. de gıda ürünlerinde fırsatlar her bütçeye uygun. Güncel kataloğu haberimizden inceleyebilirsiniz

    takvim.com.tr
    BİM aktüel ürünler kataloğu 6 Nisan 2021 yayınlandı!

    BİM aktüel 6 Nisan 2021 yayınlanır yayınlanmaz hemen vatandaşlar tarafından incelenir oldu. En çok ziyaret edilen marketler zincirinde bu Salı da yine birbirinden güzel ve çeşitli, uygun fiyata sunulan gıda ürünleri yer alıyor. Kahvaltılıklardan dondurulmuş ürünlere, bakliyattan çorbaya kadar seçenekler var. Markete gitmeden önce liste yapmak isteyenler için güncel BİM aktüel kataloğu haberimizde derledik. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler…

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 6 NİSAN 2021

    yoğurt

        peynir

        bal

        pirinç

            bakliyat

            Dardanel

            çeşniler

                margarin

                sürülebilir peynir çeşitleri

                dondurulmuş ürünler
                    Haberler Ekonomi BİM aktüel ürünler kataloğu 6 Nisan 2021 yayınlandı! BİM aktüel ürünlerde gıda ürünlerinde fırsatlar!