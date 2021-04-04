BİM aktüel 6 Nisan 2021 yayınlanır yayınlanmaz hemen vatandaşlar tarafından incelenir oldu. En çok ziyaret edilen marketler zincirinde bu Salı da yine birbirinden güzel ve çeşitli, uygun fiyata sunulan gıda ürünleri yer alıyor. Kahvaltılıklardan dondurulmuş ürünlere, bakliyattan çorbaya kadar seçenekler var. Markete gitmeden önce liste yapmak isteyenler için güncel BİM aktüel kataloğu haberimizde derledik. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler…