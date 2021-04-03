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    Vatandaş tatilde izole yerleri tercih ediyor: Villada 1 hafta 5-50 bin TL

    , tatil tercihlerini de etkiledi. Artık tatilciler daha çok izole seyahatler tercih ederken; villalar gözde oldu. 'nın ilçesindeki binlerce villanın rezervasyonları yüzde 70 oranında doldu. Haftalık kirası 5 bin ile 50 bin lira arasında değişen villalara ilgi geçen yılın da üzerine çıktı. bölgesinde 550 villaya kiralama hizmeti veren şirket yöneticisi cer, geçen yıla göre rezervasyonlarda ciddi hareketlilik yaşadıklarını ifade etti

    Doludizgin tatil
    Coronavirüs, tatil tercihlerini de etkiledi. Artık tatilciler daha çok izole seyahatler tercih ederken; villalar gözde oldu. 'nın ilçesindeki binlerce villanın rezervasyonları yüzde 70 oranında doldu. Haftalık kirası 5 bin ile 50 bin lira arasında değişen villalara ilgi geçen yılın da üzerine çıktı. bölgesinde 550 villaya kiralama hizmeti veren şirket yöneticisi Hüseyin Gencer, geçen yıla göre rezervasyonlarda ciddi hareketlilik yaşadıklarını ifade ederek, "Bu yıl rezervasyon doluluk oranlarımız yüzde 70'e ulaştı" dedi. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da "Kışın dahi yüzde 50 doluluk var. Gittikçe de artıyor. Yazın yüzde 100 dolu olacağını tahmin ediyorum" diye konuştu.
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    Haberler Ekonomi Vatandaş tatilde izole yerleri tercih ediyor: Villada 1 hafta 5-50 bin TL