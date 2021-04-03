Ayna Merkezi CEO’su Fatih Arslan: Pandemi döneminde iş hacmimiz arttı

Dünya genelinde etkili olan Covid-19 virüsünün yayılmasına bağlı olarak Dünya Sağlık Örgütü pandemi ilan etti. Fatih Arslan da bu konudaki görüşlerini şöyle ifade etti: "Bu dönemde çoğu insan eve kapandı ve ya evden çalışmalarını yürüttü. Sokağa çıkma yasakları da uygulamaya konulunca insanların eve kapanmaları zorunlu oldu. Bu sayede virüsün yayılımının hızı kesilmeye çalışıldı. Ancak bu durum pek çok sektörü olumsuz etkiledi."





"Ayna Merkezi gibi dekorasyon ve buna bağlı sektörlerde daralma yerine büyüme gerçekleşti. Evde kalan insanlar evlerinde değişiklik yapmak istediler. Evdeki eksiklikleri zaman bulmadığı için tamamlayamayanlar da bu kapanma sürecinde bol zaman buldular. Hatta kapalı olan işletmeler ne zamandır gerçekleştirmek istedikleri dekorasyonları yaptılar. İşte tam da bu nedenle dekorasyon ürünlerinin alım satımında hacim artışı yaşandı. Ayna Merkezi olarak biz de hemen her iç mimarın tasarımında yer alan aynaları üretiyoruz. " şeklindeki açıklamalarıyla Fatih Arslan, neden böyle bir yükselişin gerçekleştiğine açıklık getirdi.

Son olarak Fatih Arslan; "Ayna Merkezi olarak daima sektörde lider olmak ve işimizi en iyi şekilde yapmak için çalışıyoruz. Değerli müşterilerimize hakları olan en iyi ürünü verebilmek için gereken ARGE sonuçlarımızla yeni tasarımlar yapmaktayız. Yaptığımız işler de herkesin gözünü dolduruyor. Bu durumda firma olarak beğenilmenin ve takdir edilmenin haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.

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