Son dakika: İki aylık primini ve ücretsiz iznini devlet ödeyecek: Garsona 1500 TL

Son dakika haberi... AK Parti'nin pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan sektörlerin sorunlarını çözmeye yönelik torba yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, kafe ve restoranların nisan ve mayıs aylarında ilişkin sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi, ücretsiz izne çıkarılanlara 1500 lira ödeme yapılmasına ilişkin düzenleme de teklifte yer aldı. Torba yasa teklifi özetle şöyle:
Kamu kurum ve kuruluşları, muhafazası tehlikeli veya masraflı olan menkul malların da pazarlık usulüyle satış yapabilecek. Menkul mallar, elektronik ortamda da açık artırma ya da peşin para ile satılabilecek.