Son haftalarda altında görülen inişli çıkışlı seyir sonrası vatandaşlar altın fiyatlarına odaklandı. Son günlerde altın fiyatlarında hareketli seyir devam ederken fiyatların düşüp düşmeyeceği ise merak ediliyor. Altın piyasasında, en düşük 446 bin 741 lirayı, en yüksek ise 451 bin 550 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 447 liradan tamamladı. Dün akşam iç piyasada, gram altın 455 liraya, çeyrek altın 747 liraya, Cumhuriyet altını da 2,973 liraya yükseldi. Peki, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyatlarda son durum

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?