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    • Ekonomi
    • 03.04.2021 08:58
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    • 03.04.2021 08:58
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    3 Nisan anlık süratle değişiyor! , gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

    nda hareketlilik hafta sonu da devam ediyor. Büyük ve küçük ölçekte altın alıp yatırım yapanlar fiyatları öğrenmek için sabah saatleriyle birlikte araştırmalara başladı. 'da, dün kapanışta çeyrek altın 734,00 lira, 3.006,00 liradan satılırken, ın gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,27 yükselişle 453,20 liradan işlem görmüştü. Dün 'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,27 artışla 453,20 liradan tamamlamıştı. İşte , gram ve çeyrek altın fiyatları

    Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

    Son haftalarda altında görülen inişli çıkışlı seyir sonrası vatandaşlar altın fiyatlarına odaklandı. Son günlerde altın fiyatlarında hareketli seyir devam ederken fiyatların düşüp düşmeyeceği ise merak ediliyor. Altın piyasasında, en düşük 446 bin 741 lirayı, en yüksek ise 451 bin 550 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 447 liradan tamamladı. Dün akşam iç piyasada, gram altın 455 liraya, çeyrek altın 747 liraya, Cumhuriyet altını da 2,973 liraya yükseldi. Peki, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyatlarda son durum

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    PERŞEMBE CUMA
    Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 451,80 452,00 453,00 453,20
    Cumhuriyet Ata Lira 2.977,00 2.998,00 2.985,00 3.006,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 412,00 416,00 413,20 417,20
    Lira(Tam) Ziynet 2.909,00 2.929,00 2.917,00 2.937,00
    Yarım Ziynet 1.455,00 1.465,00 1.459,00 1.469,00
    Çeyrek Ziynet 727,00 732,00 729,00 734,00

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,27 artışla 453,20 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 734,00 lira, Cumhuriyet altını 3.006,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,27 yükselişle 453,20 liradan işlem gördü.

        PETROL VE ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ

        Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) bakanlarının Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC) toplantısında, uygulanmakta olan petrol üretim kısıntısının üç aylık dönemde kademeli olarak azaltılması kararının ardından yükselen Brent petrolün varil fiyatı 66 doları aştı.

        Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;

        - Brent petrol yüzde 2.51 artışla 66.27 dolar,

        - Batı Teksas yüzde 0.13 artışla 61.45 dolar,

        - altın yüzde 1.28 artışla 1,751.88 dolar,

        - gümüş yüzde 2.30 artışla 25.54 dolar,

        - bakır yüzde 0.05 düşüşle 8.805.00 dolar,

        - platin yüzde 2.51 artışla 1,244.68 dolar,

        - paladyum yüzde 1.75 artışla 2,715.08 dolar düzeyindeydi.

        İç piyasada, gram altın 455 liraya, çeyrek altın 747 liraya, Cumhuriyet altını da 2,973 liraya yükseldi.

        ABD'de petrol sondaj kule sayısı, 1 Nisan'da sona eren haftada, önceki haftaya göre 13 adet artışla 337'ye yükseldi.

        Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde ABD doğalgaz sondaj kule sayısı ise 1 adet düşüşle 91'e gerilerken, petrol ile gaz karışımı kule sayısı da 1 adet artışla 2 adete yükseldi ve böylece toplam sondaj kule sayısı 430 adete yükseldi. Baker Hughes verilerine göre, toplam sondaj kule sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 234 adet azaldı.

        Bunun yanında, Kanada'daki toplam sondaj kule sayısı da 12 adet azalarak 69 adete geriledi. Bu dönemde petrol sondaj kule sayısı 7 adet, doğalgaz kule sayısı da 5 adet azaldı ve toplamda yıllık eksilme de 28 adet oldu.

            ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 26 Mart'ta biten haftada 0.9 milyon varil düşüşle 501.8 milyon varile geriledi.

            Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre de, ABD genelinde ham petrol stokları 26 Mart'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 3 milyon 910 bin varil yükseldi ve aynı haftada, benzin stokları 6 milyon 21,000 varil gerilerken, damıtılmış petrol ürünü rezervleri ise 2 milyon 595,000 varil yükseldi.
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            Haberler Ekonomi 3 Nisan anlık altın fiyatları süratle değişiyor! 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?